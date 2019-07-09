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09 Temmuz 2019 Salı 08:27:25 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 08:29:03

ALES başvuruları bugün başlıyor! ALES 2019 başvurusu nasıl yapılır?

ALES başvuruları bugün başlıyor! ALES 2019 başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından iki defa düzenlenen ALES ilkbahar dönemi ve sonbahar dönemlerinde gerçekleştiriliyor. ALES Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçimi için yapılıyor. ALES başvuruları ve ALES hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

ALES başvuruları bugün başlıyor! ALES 2019 başvurusu nasıl yapılır? merak ediliyor. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçimi için gerçekleştirilen ALES ilkbahar dönemi ve sonbahar dönemi olarak iki defa düzenleniyor. 2019 yılı ALES için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ALES başvuruları ve ALES hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar... 

ALES BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR! 
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES/2) başvuruları bugün başlıyor. Başvurular 17 Temmuz 2019’da sona erecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM) Eylül ayında yapılacak olan 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 9-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. 

ALES 2 SINAVI NE ZAMAN?
ALES 2 sınavı, 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak.

ALES 2019 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-ALES Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi
Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar;başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri
bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır. *Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır.

d) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

ALES'E KİMLER KATILABİLİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

 

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