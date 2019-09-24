ALES 3 sınavı yoğun ilgi görüyor. Senenin son ALES sınavına girmek isteyen adaylar başvuru süreçlerini araştırıyor. ALES 3 sınavı ne zaman? ALES 3 sınavı başvuruları nasıl yapılır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-ALES Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ALES 3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-ALES Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ALES 3 BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?

ALES 3 2019 başvuruları, 17 Eylül'de başladı. Başvurular yarın (25 Eylül 2019) sona erecek.

ALES 3 BAŞVURU 2019 ÜCRETİ NE KADAR, NE ZAMAN ÖDENİR?

ALES 3 başvurusu için 120,00 TL'nin ödenmesi gerekiyor. Ödeme 26 Eylül 2019 tarihine kadar yapılabiliyor.

ALES 3 GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ALES 3 için geç başvurular 8 Ekim 2019 tarihinde yapılacak. Geç başvuru için 180,00 TL ödenmesi gerekecek.

ALES 3 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre, 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar 150 dakika boyunca ter dökecek.