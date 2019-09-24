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24 Eylül 2019 Salı 14:18:21 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 14:21:58

ALES 2 soru ve cevapları yayınlandı! 2019 ALES 2 soruları ve cevapları haberimizde

ALES 2 soru ve cevapları yayınlandı. 2019 ALES 2 soruları ve cevapları merak ediliyordu. 22 Eylül Pazar günü gerçekleşen ALES 2 sınavına ait Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’u ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 24 Eylül 2019 tarihinde saat 09.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebiliyor. 2019 ALES 2 soruları ve cevapları haberimizde yer alıyor.

ÖSYM, 2019 ALES 2 soru ve cevaplarını erişime açtı 2019 ALES 2 soruları ve cevapları merak yoğun olarak araştırılıyordu. 22 Eylül Pazar günü gerçekleşen ALES 2 sınavına ait Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’u ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 24 Eylül 2019 tarihinde saat 09.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebiliyor.

ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI

2019-ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ÖSYM tarafından bugün yayınlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 24 Eylül 2019 tarihinde saat 09.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2019-ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı   (%10)

 


 

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

> yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

> ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

> yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

lgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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