ALES 2 sınavı 2019 ne zaman, saat kaçta? ALES kaç soru, ALES kaç dakika? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (“Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir.

Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir. ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecek. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak.

ALES 2 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2), 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak.

ALES GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

ALES KAÇ DAKİKA?

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olarak belirlendi.

ALES KAÇ SORU?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.