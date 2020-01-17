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17 Ocak 2020 Cuma 20:10:26 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 20:11:05

Akademik Teşvik Ödeneği'ne ilişkin değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı

"Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yeterli öğretim elemanı bulunması durumunda, birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu üyeleri, aynı zamanda akademik teşvik düzenleme, denetleme ve itiraz komisyonu üyesi olarak görevlendirilmeyecek.

Akademik teşvik faaliyet alanlarının değerlendirilirken, kitapların ISBN, dergilerin ise ISSN numaralarının bulunması esas olacak.

Kitap yazarlığı, kitap içinde bölüm yazarlığı ve kitap editörlüğünün yayıneviyle yapılan sözleşme, yayınevinden ya da editörden gelen davet mektubu gibi evraklarla belgelenmesi gerekecek.

Kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel etkinlik kitapçıkları ve içeriğinde yayımlanmış bildiriler, yayın kategorisinde değerlendirmeye alınmayacak.

Sergiler kapsamında hazırlanan küratörlük kitapları, bir kongrede sunulan bildirilerden oluşan kitaplar ve sınavlar için hazırlanmış soru kitapları değerlendirme dışı olacak.

Kitaplarla ilgili değerlendirmelerde yayımlanma yılı esas alınacak. Bu kapsamda daha önce değerlendirilen bir kitap veya bölümünün yeni baskısı değerlendirmeye alınmayacak.

Dergilerde yayımlanan makalelerin değerlendirilmesinde bunun basılmış olması veya elektronik ortamda yayımlanması esas olacak. Diğer uluslararası hakemli dergilerin değerlendirme kapsamında olabilmesi için en az beş yıldır yılda en az bir sayı ile yayımlanması, derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası olması, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediğinin derginin internet sayfasında yer alması ve derginin internet sayfası üzerinden yayımlanmış makalelerin künyelerine ulaşılabilmesi gerekecek.

Dergilerde editörlüğün değerlendirilmesinde, farklı dergilerde de olsa sadece biri dikkate alınacak. Çok editörlü dergilerde sadece baş editör teşvik kapsamında değerlendirilecek.

Ulusal ve uluslararası boyutta performansa dayalı ses veya görüntü kayıtlarının değerlendirilmesinde yayımlanmış olma koşulu aranacak.

Tebliğlerin sunulduğu yurt içi veya dışındaki etkinliğin uluslararası nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az 5 ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esas olacak.

Ayrıca etkinliğin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı hususunda, ödemeye esas teşkil etmek üzere üniversite yönetim kurulu kararının olması gerekecek.

Tebliğlerin değerlendirilmesinde bunun ilgili etkinlikte sunulması ve belgelendirilmesi esas olacak. Ayrıca değerlendirme için tebliğin elektronik veya basılı olarak etkinlik tebliğ kitapçığında yer alması ve yayımlanmış tam metninin sunulması gerekecek.

AA

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