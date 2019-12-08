Adaylık Kaldırma Sınavı bugün yapılıyor. Adaylık Kaldırma Sınavın girecek adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını öğrenmek istiyor. Adaylık Kaldırma Sınavı saat kaçta? Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Adaylık Kaldırma Sınavı ile ilgili merak edilen detayların tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor..

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI GİRİŞ BELGESİ

Adaylar 08/12/2019 Tarihli Adaylık Kaldırma Sınavına ait sınav giriş kartına https://mebbis.meb.gov.tr adresine kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra Başvuru İşlemleri Genel Bilgiler sayfasından "Rapor Al" diyerek erişebiliyor.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI SAAT KAÇTA?

Sınav (AKS) 08 Aralık 2019 Pazar Günü Saat: 14.00’te 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacaktır. Adayların 13.30'da sınav yerlerinde olmaları gerekmektedir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri (askerlik ve doğum vb. sebepler ile görevde olmayan) nedeniyle sınava katılamayanlar, göreve başlamalarından sonra yapılacak olan ilk sınava alınır.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Adaylık Kaldırma Sınavı, 120 dakika sürecektir.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bugün gerçekleşecek Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ilan edilecektir. Sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Sınava girecek olan aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);

a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmak,

b. Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmak,

c. Sınava giriş ücretini süresi içindeyatırmış olmak, şartlarını sağlaması gerekir.

UYARI: 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, en az bir yıllık fiili çalışma süresinden sayılmaz.

SINAV İTİRAZLARI

Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlara ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM' ye yapabileceklerdir.

Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına itiraz başvurularını, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası herhangi birine 20 TL (yirmi TL KDV Dahil)

SINAV İTİRAZ ÜCRETİ adı altında yatırarak alınan ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek üzere ÖYGGM'ne teslim edilecektir. Tüm işlemlerde ÖDSGM'ne gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. İtiraz sonuçları ÖYGGM tarafından adaylara duyurulacaktır.

Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bil

SINAV SONRASI İŞLEMLER

Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 60 (altmış) tam puan ve üzerinde olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) başarılı sayılırlar. Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) adaylık sürecini tamamlamış sayılırlar.

Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu), Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden; ikinci kez sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder.