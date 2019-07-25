Adaletten DGS ile hukuka geçiş 2019 puanı kaç? DGS hukuk taban puanları 2019 belli oldu mu?
Üniversitelerin 2 yıllık adalet, adalet meslek eğitimi ve adalet meslek yüksekokulu bölümlerinden mezun olan öğrenciler öğrenimlerini dörde tamamlayabiliyor. Adalet okuyan öğrenciler DGS sınavına girerek elde ettikleri puan doğrultusunda hukuk fakültelerine yerleşebiliyor. DGS sonuçlarının bugün açıklanması ile binlerce adalet öğrencesi hukuka girip giremediğini bir kez daha sorguladı. Adalet öğrencileri arama motorlarında "Adaletten hukuka geçiş 2019 puanı kaç? DGS hukuk taban puanları 2019 belli oldu mu?" sorularını sordu. Adaletten hukuka geçiş süreci ile ilgili bilgiler haberimizde.
Açıköğretim de dahil olmak üzere üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden olan adalet bölümünü bitiren öğrenciler DGS sınavına girerek hukuk bölümüne geçiş yapabiliyor. DGS sınav sonuçlarının bugün 14:30 itibari ile açıklanması ile birlikte adalet öğrencileri de geçiş ile ilgili aramalarını artırdı. Adalet okuyup DGS sınavına giren öğrenciler "Adaletten hukuka geçiş 2019 puanı kaç? DGS hukuk taban puanları 2019 belli oldu mu?" sorularını arama motorlarına yöneltti.
DGS hukuk taban puanları 2019 henüz belli olmadı. DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz erişime açılmadı. DGS tercih kılavuzunun erişime açılması halinde DGS 2019 hukuk taban puanları haberimizde yer alacak.
2019 DGS BİLGİLENDİRME KILAVUZU
ÖSYM DGS SONUÇ SAYFASI
ADALET BÖLÜMÜ
Adalet programının amacı hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir. Mezunlar, mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebiliyor. Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabiliyor. Adalet bölümünde Zabıt Katipliği ile İnfaz ve Koruma dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veriliyor.
HUKUK BÖLÜMÜ
Hukuk bölümü programının amacı, toplumda bireylerin birbirleriyle, devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2019 DGS ile geçiş yapılacak bölümlerle ilgili kılavuz ÖSYM'nin sayfasında yer alıyor. DGS ile geçiş yapılacak bölümlerin hangileri olduğu TABLO-2.Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları kapsamında listeleniyor. Öğrenci adayları; yarın itibari ile sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.
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