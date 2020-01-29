Açıköğretim kayıt yenileme 2020 tarihleri: AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

Açıköğretim kayıt yenileme 2020 tarihleri merak ediliyor. AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. AÖF öğrencileri, açıköğretim kayıt yenileme 2020 tarihlerini kaçırmak istemiyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin final sınavları geçtiğimiz hafta 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. AÖF finallerinden sonra öğrencile tatile girdi. İkinci dönem başlamadan önce öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. AÖF kayıt yenileme işlemi AÖF'ün kayıt otomasyonu üzerinden yapılıyor. İşte açıköğretim kayıt yenileme 2020 tarihleri ve açıköğretim kayıt yenileme işlemleri..

AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME 2020 TARİHLERİ

Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Başlangıç tarihi: 17 Şubat 2020

Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bitiş tarhi: 28 Şubat 2020

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi AÖF'ün kayıt otomasyonu üzerinden yapılıyor. AÖF kayıt yenileme ücretinin bankaya yatırılması ile işlem yapılabiliyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrencileri Bahar Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini sistemden yapabilirler.

Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ödeme bilgisi oluşmaz.

KAYIT YENİLEME ADIMLARI

1- Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs'te.

BORCU OLAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Önceki öğretim yıllarından/döneminden Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı borcu olan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz/Bahar Döneminde kayıt yeniletebilmek için gecikme faizi uygulanmış eski borçları ile 2019-2020 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarlarını ödemek zorundadır. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi ders seçimine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler ile engelli olan öğrencilerden önceki öğretim yıllarından/döneminden borcu olanlar, kalan borçlarını ödemek zorundadır.