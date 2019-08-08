Açık öğretim lisesi ek sınavı ne zaman? AÖL ek sınav tarihi ne zaman? arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Lise öğrenimini açık öğretim liselerinden tamamlamak isteyen ancak mezun olamayan öğrencilere ek sınav fırsatı sunuluyor. AÖL öğrencilerini mezun olma hayaline kavuşturabilecek ek sınav için başvurular 29 Temmuz-01 Ağustos tarihleri arasında alındı. Ek sınav ders seçimi de yine bu tarihlerde yapıldı. Başvurularını tamamlayan öğrenciler sınav ile ilgili araştırmaları yapmaya başladı. AÖL ek sınav tarihi ne zaman? AÖL ek sınavı nerede yapılacak? sorularının yanıtı ve açık öğretim lisesi ek sınavı ile ilgili diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınava girebiliyor. Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı; Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra Mutlaka Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne mücaraat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif hale getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekiyor.

Sınav ekli listede gösterilen il ve ilçe merkezlerinde yapılacaktır. Öğrenciler aşağıdaki ekli listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmek zorundadır.

AÖL EK SINAVI NE ZAMAN?

AÖL Ek Sınav 31 Ağustos-01 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak. Ek Sınava başvurular 29 Temmuz-01 Ağustos 2019 tarihlerinde alındı.

Ek sınava girmek isteyen öğrencilerden Batı Avrupa ve Ortadoğu Programına kayıtlı olan öğrenciler aokyurtdisilise@meb.gov.tr adresine yazılı ek sınav duyurularına uygun olarak e-posta gönderdi. E-postanın içeriğinde sınav ücretini yatırdığını gösteren dekont ile ek sınava girmek istediğini belirten dilekçe olması da istendi.

EK SINAV YAPILACAK SINAV MERKEZLERİ

İL - İLÇE

ADANA SEYHAN

ANKARA ÇANKAYA

ANKARA ETİMESGUT

ANKARA MAMAK

ANKARA YENİMAHALLE

ANTALYA MURATPAŞA

AYDIN EFELER

BALIKESİR KARESİ

BURSA OSMANGAZİ

DENİZLİ MERKEZEFENDİ

DİYARBAKIR YENİŞEHİR

ERZURUM YAKUTİYE

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI

GAZİANTEP ŞAHİNBEY

HATAY ANTAKYA

İSTANBUL AVCILAR

İSTANBUL BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BEYOĞLU

İSTANBUL ESENLER

İSTANBUL FATİH

İSTANBUL KADIKÖY

İSTANBUL SULTANBEYLİ

İSTANBUL ÜMRANİYE

İZMİR KARŞIYAKA

İZMİR KONAK

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT

KARABÜK MERKEZ

KAYSERİ MELİKGAZİ

KOCAELI İZMİT

KONYA SELÇUKLU

MALATYA BATTALGAZİ

MANİSA YUNUSEMRE

MARDİN ARTUKLU

MERSİN AKDENİZ

MUĞLA MENTEŞE

ORDU ALTINORDU

SAKARYA ADAPAZARI

SAMSUN İLKADIM

SİVAS MERKEZ

ŞANLIURFA HALİLİYE

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA

TRABZON ORTAHİSAR

VAN İPEKYOLU