Açık öğretim lisesi ek sınavı ne zaman? AÖL ek sınav tarihi ne zaman?
Açık öğretim lisesi ek sınavı ne zaman? AÖL ek sınav tarihi ne zaman? arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Lise öğrenimini açık öğretim liselerinden tamamlamak isteyen ancak mezun olamayan öğrencilere ek sınav fırsatı sunuluyor. AÖL öğrencilerini mezun olma hayaline kavuşturabilecek ek sınav için başvurular 29 Temmuz-01 Ağustos tarihleri arasında alındı. Ek sınav ders seçimi de yine bu tarihlerde yapıldı. Başvurularını tamamlayan öğrenciler sınav ile ilgili araştırmaları yapmaya başladı. AÖL ek sınav tarihi ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖL ek sınavı nerede yapılacak? sorularının yanıtı ve açık öğretim lisesi ek sınavı ile ilgili diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Açık öğretim lisesi ek sınavı ne zaman? AÖL ek sınav tarihi ne zaman? arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Lise öğrenimini açık öğretim liselerinden tamamlamak isteyen ancak mezun olamayan öğrencilere ek sınav fırsatı sunuluyor. AÖL öğrencilerini mezun olma hayaline kavuşturabilecek ek sınav için başvurular 29 Temmuz-01 Ağustos tarihleri arasında alındı. Ek sınav ders seçimi de yine bu tarihlerde yapıldı. Başvurularını tamamlayan öğrenciler sınav ile ilgili araştırmaları yapmaya başladı. AÖL ek sınav tarihi ne zaman? AÖL ek sınavı nerede yapılacak? sorularının yanıtı ve açık öğretim lisesi ek sınavı ile ilgili diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınava girebiliyor. Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı; Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra Mutlaka Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne mücaraat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif hale getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekiyor.
Sınav ekli listede gösterilen il ve ilçe merkezlerinde yapılacaktır. Öğrenciler aşağıdaki ekli listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmek zorundadır.
AÖL EK SINAVI NE ZAMAN?
AÖL Ek Sınav 31 Ağustos-01 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak. Ek Sınava başvurular 29 Temmuz-01 Ağustos 2019 tarihlerinde alındı.
Ek sınava girmek isteyen öğrencilerden Batı Avrupa ve Ortadoğu Programına kayıtlı olan öğrenciler aokyurtdisilise@meb.gov.tr adresine yazılı ek sınav duyurularına uygun olarak e-posta gönderdi. E-postanın içeriğinde sınav ücretini yatırdığını gösteren dekont ile ek sınava girmek istediğini belirten dilekçe olması da istendi.
EK SINAV YAPILACAK SINAV MERKEZLERİ
İL - İLÇE
ADANA SEYHAN
ANKARA ÇANKAYA
ANKARA ETİMESGUT
ANKARA MAMAK
ANKARA YENİMAHALLE
ANTALYA MURATPAŞA
AYDIN EFELER
BALIKESİR KARESİ
BURSA OSMANGAZİ
DENİZLİ MERKEZEFENDİ
DİYARBAKIR YENİŞEHİR
ERZURUM YAKUTİYE
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI
GAZİANTEP ŞAHİNBEY
HATAY ANTAKYA
İSTANBUL AVCILAR
İSTANBUL BAHÇELİEVLER
İSTANBUL BEYOĞLU
İSTANBUL ESENLER
İSTANBUL FATİH
İSTANBUL KADIKÖY
İSTANBUL SULTANBEYLİ
İSTANBUL ÜMRANİYE
İZMİR KARŞIYAKA
İZMİR KONAK
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT
KARABÜK MERKEZ
KAYSERİ MELİKGAZİ
KOCAELI İZMİT
KONYA SELÇUKLU
MALATYA BATTALGAZİ
MANİSA YUNUSEMRE
MARDİN ARTUKLU
MERSİN AKDENİZ
MUĞLA MENTEŞE
ORDU ALTINORDU
SAKARYA ADAPAZARI
SAMSUN İLKADIM
SİVAS MERKEZ
ŞANLIURFA HALİLİYE
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA
TRABZON ORTAHİSAR
VAN İPEKYOLU
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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