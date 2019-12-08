Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı bugün gerçekleşiyor. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen ve eğitimleri 1 Kasım'da biteb adaylar, sınav ile ilgili detayları araştırıyor. "85. Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Özel Güvenlik Sınavı sınav soruları ve cevapları yayında mı?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. 85. Özel Güvenlik Sınav sonuçları ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde..

85. ÖZEL GÜVENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı, bugün (8 Aralık 2019 Pazar günü) yapılıyor.

85. ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. 85. Özel Güvenlik Sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecek.

85. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Özel Güvenlik Sınavı sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Özel Güvenlik Sınavı sınav soruları ve cevapları yayınlandıktan sonra haberimizde yer alacak.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak