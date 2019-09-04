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04 Eylül 2019 Çarşamba 13:50:25 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:52:15

5. sınıflara yarın okul başlıyor mu? 5. sınıflar uyum programı 2019 var mı?

5. sınıflara yarın okul başlıyor mu? 5. sınıflar uyum programı 2019 var mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. MEB takvimine göre, bu sene okullarda ilk ders zili 9 Eylül 2019 tarihinde çalacak. Bakanlık 2015-2019 Stratejik Planı Stratejik Hedef 1.1 "Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak." doğrultusunda uyum programı hazırladı. Bakanlık planlaması gereği, 2019-2020 Eğitim yılında 5. sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi yapılacaktı.

Eylül ayının gelmesi ile öğrenci ve veliler okul hazırlıklarını hızlandırdı. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi MEB takvimine göre, bu sene 1 hafta erken başlayacak. Öğrenciler için ilk ders zili 9 Eylül pazartesi günü çalacak. Ancak uyum programı dahilindeki bazı öğrenciler, okula erken gidecek. Bu kapsamda 5. sınıfların uyum programına dahil olup olmadığı merak ediliyor. 5. sınıflara yarın okul başlıyor mu? 5. sınıflar uyum programı 2019 var mı? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. 

5. SINIFLARA YARIN OKUL BAŞLIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı planlamasına göre, 1. 5. ve 9. sınıflar için uyum günleri yapılacak. 5. sınıflar için uyum günü 5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Buna göre, 5. sınıflara okul yarın başlıyor. 

Bakanlık 2015-2019 Stratejik Planı Stratejik Hedef 1.1 "Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak." doğrultusunda uyum programı hazırladı.

Yeni uygulama kapsamında dönemler içinde ara tatiller yapılacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019'da yapılacak. İkinci dönem ara tatili ise 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek.

EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ 2019-2020

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında;

a) Birinci dönem, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.
Uyum eğitimi 05-06 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

c) Birinci dönem ara tatili, 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Kasım 2019 Cuma günü sona erecek.

ç) Yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

d) İkinci dönem, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecek.

e) İkinci dönem ara tatili, 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek.
 
F) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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