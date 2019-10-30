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30 Ekim 2019 Çarşamba 10:02:21 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 10:03:40

30 Ekim'de okul var mı? Bugün okullar tatil mi?

30 Ekim'de okul var mı? Bugün okullar tatil mi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı. Okullarda törenler yapıldı. Bugün resmi tatil sonrası 30 Ekim'de okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Öğrenci ve veliler okullarda yapılan törenler sonrası bugün okulun açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. Bugün okullar tatil mi son dakika gelişmeleri haberimiz içerisinde yer alıyor. Okullarda ilk ara tatil Kasım ayında olacak. Okul ilk ara tatili 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. Öğrenciler Cuma günü son derslerine girecek dolayısı ile tatillerine hafta sonlarına denk gelen 16-17 ve 23-24 Kasım tarihleri de dahil olacak.

Cumhuriyet'in 96. yıldönümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı. Okullarda törenler yapıldı. 30 Ekim'de okul var mı? Bugün okullar tatil mi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bugün resmi tatil sonrası 30 Ekim'de okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Öğrenci ve veliler okullarda yapılan törenler sonrası bugün okulun açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. Bugün okullar tatil mi? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

30 EKİM'DE OKUL VAR MI?

29 Ekim'de okullar resmi tatildeydi. Ancak 29 Ekim sonrası, bugün okullarda eğitim ve öğretim kaldığı yerden devam ediyor. Öğrenciler bu hafta 30-31 Ekim ve 1 Kasım'da okula gidecek. 2-3 Kasım hafta sonu tatili olacak.

KASIM TATİLİ NE ZAMAN?

Okullarda ilk ara tatil Kasım ayında olacak. Okul ilk ara tatili 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. Öğrenciler Cuma günü son derslerine girecek dolayısı ile tatillerine haftasonlarına denk gelen 16-17 ve 23-24 Kasım tarihleri de dahil olacak.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Bu tarihler arasında öğrenciler yarı yıl tatilinde olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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