3 haftalık tatilde kredi ve burs ödemeleri devam edecek mi? Bakanlık'tan beklenen açıklama geldi

Türkiye’de görülen yeni tip koronavirüs nedeniyle 3 haftalık zorunlu tatile ayrılan üniversite öğrencilerinin burs ödemeleri devam edecek mi sorusuna Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan yanıt geldi. 3 hafta zorunlu tatil nedeniyle yurtlarından ayrılan üniversite öğrencilerinin yurtlara 3 hafta ücret ödemeyeceklerini belirten Kasapoğlu, kredi-burs ödemelerinin de aynı şekilde devam edeceğini ifade etti.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÜNİVERSİTELER İÇİN 3 HAFTALIK TATİL KARARI!



Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleşen koronavirüs gündemli toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, okulların tatil edilmesine karar verildiğini ve ilkokulların 16 Mart 2020 Pazartesi günü itibarıyla 1 haftalık tatile ayrılacağını aktarırken üniversite öğrencilerinin 3 haftalık tatile ayrılacağını açıkladı. Kalın, ilkokulların 1 haftalık tatilinin ardından uzaktan eğitim sistemiyle eğitime devam edileceğini ifadelerine ekledi.

3 HAFTA ZORUNLU TATİLDE YURTTA KALMAYAN ÖĞRENCİLER ÜCRET ÖDEMEYECEK!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tatil haberlerinin ardından en merak edilen konu hakkında açıklamalarda bulundu. 16 Mart tarihi itibarıyla 3 haftalık zorunlu tatile çıkacak olan üniversite öğrencilerinin eğer 75 günlük olan yıllık izin süreleri bitmiş ise özel izinli sayılacağını söyleyen Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin tatil sürecinde kendi istekleri ile yurtlarından ayrılabileceklerini ve bu 3 haftalık zorunlu tatil sürecinde yurtta kalmayan öğrencilerin yurt ücreti ödemeyeceğini ifade etti.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ ÖDENMEYE DEVAM EDECEK!



Alınan tatil kararı sonrasında tatil sürecinde yurtların dezenfekte işlemlerine ağırlık verileceğini aktaran Bakan Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs ödemelerinin aynı şekilde devam edeceği bilgisini verdi.