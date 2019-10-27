  • Bist 100
    100216
  • Dolar
    5,7798
  • Euro
    6,4214
  • Altın
    279,3080
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yılmaz Erdoğan kaç yaşında, nereli? Yılmaz Erdoğan şiirleri sizlerle Yılmaz Erdoğan kaç yaşında, nereli? Yılmaz Erdoğan şiirleri sizlerle
ABD Başkanı Trump: Bağdadi intihar yeleğini patlatarak kendisi ve 3 çocuğunu öldürdü ABD Başkanı Trump: Bağdadi intihar yeleğini patlatarak kendisi ve 3 çocuğunu öldürdü
İngiltere'nin Suriye'deki vatandaşlarını geri alacağı iddia edildi İngiltere'nin Suriye'deki vatandaşlarını geri alacağı iddia edildi
28 Ekim bankalar yarım gün mü? 28 Ekim'de bankalar kaça kadar açık? 28 Ekim bankalar yarım gün mü? 28 Ekim'de bankalar kaça kadar açık?
Bağdadi'nin İdlib'de öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi Bağdadi'nin İdlib'de öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi
AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi - VİDEO AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi - VİDEO
Yeni Malatyaspor 3 puanı 4 golle aldı! Yeni Malatyaspor 3 puanı 4 golle aldı!
Türkiye: Irak'taki şiddet olaylarını endişeyle karşılıyoruz Türkiye: Irak'taki şiddet olaylarını endişeyle karşılıyoruz
Doğu Perinçek: Bağımsız Türkiye için tarihi fırsat dönemine girdik Doğu Perinçek: Bağımsız Türkiye için tarihi fırsat dönemine girdik
28 Ekim'de PTT açık mı? 28 Ekim'de PTT kargo çalışıyor mu? 28 Ekim'de PTT açık mı? 28 Ekim'de PTT kargo çalışıyor mu?
İstanbul Maltepe sokaklarında çöp tepeleri oluştu İstanbul Maltepe sokaklarında çöp tepeleri oluştu
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le telefonla görüştü Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le telefonla görüştü
Başkan Erdoğan Merkel'le görüştü Başkan Erdoğan Merkel'le görüştü
İstanbul Maltepe sokaklarında çöp tepeleri oluştu İstanbul Maltepe sokaklarında çöp tepeleri oluştu
28 Ekim üniversiteler tatil mi? 28 Ekim üniversiteler yarım gün mü? 28 Ekim üniversiteler tatil mi? 28 Ekim üniversiteler yarım gün mü?
İsveç'te Türk aileler ayağa kalktı: Çocuklarının beynini Türk düşmanlığıyla yıkıyorlar İsveç'te Türk aileler ayağa kalktı: Çocuklarının beynini Türk düşmanlığıyla yıkıyorlar
Manisa'daki tehlikeli yolculukta korku dolu anlar Manisa'daki tehlikeli yolculukta korku dolu anlar
3. Kitap Fuarı'na Elazığlılardan yoğun ilgi: 3 günde 30 bin ziyaret 3. Kitap Fuarı'na Elazığlılardan yoğun ilgi: 3 günde 30 bin ziyaret
Kulüpler Birliği başkanlığı için tek aday Ahmet Ağaoğlu Kulüpler Birliği başkanlığı için tek aday Ahmet Ağaoğlu
Kuzey Kore'den ABD'ye: Sabrımız taşıyor! Kuzey Kore'den ABD'ye: Sabrımız taşıyor!
Elazığ'da kitap fuarını 3 günde 30 bin kişi ziyaret etti Elazığ'da kitap fuarını 3 günde 30 bin kişi ziyaret etti
Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?
Rus takviye zırhlı araçlar Suriye'ye ulaştı Rus takviye zırhlı araçlar Suriye'ye ulaştı
Balıkçı ağına 7,5 kilogramlık "zindandelen balığı" takıldı Balıkçı ağına 7,5 kilogramlık "zindandelen balığı" takıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ekim 2019 Pazar 15:19:21 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 15:20:39

28 Ekim üniversiteler tatil mi? 28 Ekim üniversiteler yarım gün mü?

28 Ekim üniversiteler tatil mi? 28 Ekim üniversiteler yarım gün mü? sorularının yanıtı milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak ediliyor. 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı nedeni ile resmi tatil yapacak öğrenciler, 28 Ekim Pazartesi gününün tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Şehir dışında okuyan öğrenciler Pazartesi gününün de resmi tatil olması halinde ailelerinin yanına gitmeyi planlıyor. Ancak 28 Ekim günü, tüm okullara olduğu gibi üniversitelere de yarım gün tatil oluyor. 28 Ekim resmi tatil hakkında merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

28 Ekim üniversiteler tatil mi? 28 Ekim üniversiteler yarım gün mü? merak ediliyor. Üniversite öğrencileri, diğer okullar gibi 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı'nda resmi tatil yapıyor. Ancak üniversite öğrencileri 29 Ekim'den bir önceki gün olan 28 Ekim Pazartesi gününün tatile eklenip eklenmediğini merak ediyor. Şehir dışında okuyan öğrenciler Pazartesi gününün de resmi tatil olması halinde ailelerinin yanına gitmeyi planlıyor.  28 Ekim resmi tatil hakkında merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

28 EKİM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

28 Ekim üniversiteler için tam gün tatil edilmedi. 28 Ekim günü, tüm okullara olduğu gibi üniversitelere de yarım gün tatil oluyor. Öğrenciler yarım gün eğitim görecek. Saat 13:00'den sonra ise yarım günlük tatile çıkabilecek. Ertesi gün olan 29 Ekim Salı günü ise Cumhuriyet Bayramı resmi tatili devam edecek. Öğrencilerin okul hayatı 30 Ekim Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi.

29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir ve Cumhuriyetin ilanının yapıldığı gece atılan 101 pare top ile kutlanmış ve ilk Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1924 tarihinde büyük şenliklerle kutlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı, günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanmaktadır. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatil ilan edilmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kutlamalar dahilinde çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarının yapldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak ifade etmiştir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ