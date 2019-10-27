28 Ekim üniversiteler tatil mi? 28 Ekim üniversiteler yarım gün mü? merak ediliyor. Üniversite öğrencileri, diğer okullar gibi 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı'nda resmi tatil yapıyor. Ancak üniversite öğrencileri 29 Ekim'den bir önceki gün olan 28 Ekim Pazartesi gününün tatile eklenip eklenmediğini merak ediyor. Şehir dışında okuyan öğrenciler Pazartesi gününün de resmi tatil olması halinde ailelerinin yanına gitmeyi planlıyor. 28 Ekim resmi tatil hakkında merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

28 EKİM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

28 Ekim üniversiteler için tam gün tatil edilmedi. 28 Ekim günü, tüm okullara olduğu gibi üniversitelere de yarım gün tatil oluyor. Öğrenciler yarım gün eğitim görecek. Saat 13:00'den sonra ise yarım günlük tatile çıkabilecek. Ertesi gün olan 29 Ekim Salı günü ise Cumhuriyet Bayramı resmi tatili devam edecek. Öğrencilerin okul hayatı 30 Ekim Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi.

29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir ve Cumhuriyetin ilanının yapıldığı gece atılan 101 pare top ile kutlanmış ve ilk Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1924 tarihinde büyük şenliklerle kutlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı, günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanmaktadır. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatil ilan edilmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kutlamalar dahilinde çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarının yapldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak ifade etmiştir.