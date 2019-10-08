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08 Ekim 2019 Salı 14:15:24 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 14:17:13

28 Ekim okullar tatil mi 2019? 28 Ekim yarım gün tatil mi?

28 Ekim okullar tatil mi 2019? 28 Ekim yarım gün tatil mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Okula giden öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tatil yapıyor. 29 Ekim'de ders işlenmiyor ama okullarda Cumhuriyet Bayramı için kutlama etkinlikleri düzenleniyor. Öğretmenler ve öğrenciler konuşmalar yaparak şiirler okuyor. Aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan folklor ekipleri ve gösteriler yapılıyor. Veliler ve diğer öğrenci arkadaşları okul bahçelerinde veya spor salonlarında yapılan törenlere katılıyor. Öğrenciler 28 Ekim'in de tatil olup olmadığını merak ediyor. 28 Ekim okullar tatil mi 2019? 28 Ekim yarım gün tatil mi? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

Ekim ayının 1 haftasının geride kalması ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu da başlıyor. 28 Ekim okullar tatil mi 2019? 28 Ekim yarım gün tatil mi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil oluyor. 29 Ekim'de ders işlenmiyor ancak okullarda Cumhuriyet Bayramı için kutlama etkinlikleri yapılıyor. Öğretmenler ve öğrenciler konuşmalar yaparak şiirler okuyor, gösteriler yapılıyor. Peki, 28 Ekim yarım gün tatil mi? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlıyor ve 29 Ekim günü devam edecek.

28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ 2019?

29 Ekim tatilinin kaç gün yapılacağı yoğun olarak araştırılıyor. 29 Ekim Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim Pazartesi günü ise yarım gün olarak tatil yapılıyor. Hafta sonu tatili ile birleştirildiğinde 28 Ekim'de tam gün sayılırsa 4 gün tatil yapılabilecek. Ancak, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 28 Ekim'de henüz okullar tamamen tatil edilmedi.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi.

29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir ve Cumhuriyetin ilanının yapıldığı gece atılan 101 pare top ile kutlanmış ve ilk Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1924 tarihinde büyük şenliklerle kutlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı, günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanmaktadır. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatil ilan edilmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kutlamalar dahilinde çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarının yapldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak ifade etmiştir.

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