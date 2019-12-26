KYK yurt yedek sonuçları öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. 26 Aralık KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yurt başvurusunda bulunan ve yedek sonuçları bekleyen öğrenciler bugün KYK sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 31. yedek yurt sonuçları açıklandı. 26 Aralık KYK yurt başvuru sonuçları haberimiz içerisinde yer alıyor...

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 31 . yedek yurt sonuçları açıklanmıştır.

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjanla ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler ile 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen öğrenciler, Lisansüstü öğrencileri (Arasınıf dahil), Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, Yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan ve lisans tamamlama öğrencileri için 22. yedek yurt sonuçları açıklanmıştır.

16/12/2019-22/12/2019 tarihleri arasında yapılan 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvuru sonucu açıklanmıştır.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.

Değerlendirme sonuçları; Genel Müdürlük internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

Bakanlık Yurtlarında Barınmak İçin Belirlenen Tarihlerde Müracaat Eden Öğrencilerden Yurda Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öncelik belgeleri, Genel Müdürlüğümüz tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrenciler, sonuç ekranında belirtilen belgeyi yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge),

% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler ( Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor),

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge veya Mahkeme Kararı)

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

Milli sporcular (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İçişleri Bakanlığından alınacak belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor).

4. 18 yaşından küçükler için Genel Müdürlük internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi.

Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.