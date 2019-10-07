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07 Ekim 2019 Pazartesi 16:17:57 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 16:19:00

2020 YKS sınavı ne zaman? YKS 2020 başvuru tarihi

2020 YKS sınavı ne zaman? YKS 2020 başvuru tarihi ne zaman? arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu sene lise son sınıfı okuyan öğrenciler ile lise mezunu öğrenciler YKS 2020 sınav tarihinin netleşip netleşmediğini öğrenmek istiyor. Yükseköğretim Sınavına girecek adaylar, sınavda tabi tutulacağı ders ve konulara çalışmaya başladı. Bu yıl üniversiteye yerleşemeyen ve ilk defa YKS'ye girecek olan adaylar için sınav hazırlıkları sürüyor. YKS'ye katılacak olan adaylar, 4 oturum halinde sınava dahil olacaklar. Sınava hazırlanan adaylar, sınava kaç gün kaldığını öğrenmek istiyor. Peki, ÖSYM YKS 2020 tarihini açıkladı mı? YKS 2020 başvuru tarihi belli oldu mu? sorularının yanıtı haberimizde..

2020 YKS sınav tarihi merak ediliyor. Yükseköğretim Sınavına girecek adaylar, sınavda tabi tutulacağı ders ve konulara çalışmaya başladı. Bu yıl üniversiteye yerleşemeyen ve ilk defa YKS'ye girecek olan adaylar için sınav hazırlıkları devam ediyor. YKS sınavına hazırlanan hazırlanan adaylar, sınava kaç gün kaldığını öğrenmek istiyor.2020 YKS sınavı ne zaman? YKS 2020 başvuru tarihi ne zaman? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

2020 YKS NE ZAMAN?

2020 YKS sınav tarihi henüz açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS 2020 sınav takvimini henüz yayınlamadı. YKS sınav takvimi açıklandıktan sonra sonra süreci YKS başvuru kılavuzunun yayımlanması takip edecek. Konuyla ilgili detaylar netleştikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

YKS 2020 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YKS 2020 başvuru tarihi de belli olmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS 2020 sınav takvimini yayınladıktan sonra başvuru tarihleri de belli olmuş olacak.

YKS 2020 KILAVUZU NEREDE YAYINLANACAK?

YKS 2020 kılavuzu, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde DUYURULAR başlığı altında yayımlanacak.

YKS 2020 BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden başvuru yapabilirler.

YKS 2020 SINAV ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

YKS'DE HANGİ SINAVLAR VAR?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.).

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): İsteğe bağlıdır.
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): İsteğe bağlıdır.

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