2020 YKS ne zaman? 2020 YKS sınav tarihi açıklandı mı?

Bu sene lise sona geçen adaylar ile YKS sınavına girip herhangi bir üniversitenin programına yerleşemeyen adaylar 2020'de girecekleri YKS sınavı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. 2020 YKS ne zaman? 2020 YKS sınav tarihi belli oldu mu? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan YKS'ye girmek isteyen adayların öncelikle başvurularını yapmaları gerekiyor. YKS başvuruları ÖSYM tarafından açıklanan tarihlerde yapılıyor. 2020 YKS sınavı ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

2020 YKS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM 2020 sınav takvimini yayınlamadı. Dolayısı ile 2020 YKS sınav tarihi henüz belli olmadı. ÖSYM, 2020 sınav takvimini yayınladıktan sonra YKS 2020 sınav tarihi de görülebilecek. YKS 2020 sınav tarihi açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacak.

YKS 2020 KILAVUZU NEREDE YAYINLANACAK?

YKS 2020 kılavuzu, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde DUYURULAR başlığı altında yayımlanacak.

YKS 2020 BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden başvuru yapabilirler.

YKS 2020 SINAV ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

YKS'DE HANGİ SINAVLAR VAR?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.).

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): İsteğe bağlıdır.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): İsteğe bağlıdır.