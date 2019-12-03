2020 yarıyıl tatili ne zaman? Okulların yarıyıl tatili ne zaman?

  • Bist 100
    108760
  • Dolar
    5,7379
  • Euro
    6,3575
  • Altın
    271,2930
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Para istedi, şantaj yaptı! Karı-kocanın iğrenç plan ortaya çıktı Para istedi, şantaj yaptı! Karı-kocanın iğrenç plan ortaya çıktı
Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında? Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında?
Türkiye-Libya arasındaki dev anlaşma sonrası kumpas planını devreye soktular Türkiye-Libya arasındaki dev anlaşma sonrası kumpas planını devreye soktular
Karı koca kadınları tuzağa düşürüp şantaj yaptı Karı koca kadınları tuzağa düşürüp şantaj yaptı
Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan istifa etti Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan istifa etti
Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Türkiye ile olan anlaşmazlığı çözmeyi garanti edemiyoruz Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Türkiye ile olan anlaşmazlığı çözmeyi garanti edemiyoruz
Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu
'Müntehab-ı Bahriyye' Osmanlı tarihi coğrafyasını gözler önüne seriyor 'Müntehab-ı Bahriyye' Osmanlı tarihi coğrafyasını gözler önüne seriyor
Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu
Seren Serengil kaç yaşında? Seren Serengil nereli? Seren Serengil kaç yaşında? Seren Serengil nereli?
"İsrail'den nefret ediyorum" şarkısı yetim kaldı: Mısırlı şarkıcı Şaban Abdurrahim vefat etti "İsrail'den nefret ediyorum" şarkısı yetim kaldı: Mısırlı şarkıcı Şaban Abdurrahim vefat etti
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu
HIV'de 'dışlanma' teşhis ve tedaviyi engelliyor HIV'de 'dışlanma' teşhis ve tedaviyi engelliyor
Uzmandan konserve tüketiminde 'kapağa dikkat' uyarısı Uzmandan konserve tüketiminde 'kapağa dikkat' uyarısı
Gözüne tornavida saplanan çocuk iki ameliyatın ardından görmeye başladı Gözüne tornavida saplanan çocuk iki ameliyatın ardından görmeye başladı
Kemik, eklem ve kas ağrıları endokrin hastalığının uyarıcısı olabilir Kemik, eklem ve kas ağrıları endokrin hastalığının uyarıcısı olabilir
Obezite merkezi fazla kiloların çözümü oldu Obezite merkezi fazla kiloların çözümü oldu
Uzmanlardan 'Trans yağ sağlığı tehdit ediyor' uyarısı Uzmanlardan 'Trans yağ sağlığı tehdit ediyor' uyarısı
PKK'da çözülmeyi engellemek için cep telefonu kullanımına yasak PKK'da çözülmeyi engellemek için cep telefonu kullanımına yasak
Başkan Erdoğan'ın uçağı İngiltere'nin başkenti Londra'ya indi Başkan Erdoğan'ın uçağı İngiltere'nin başkenti Londra'ya indi
Yunanistan ile Rum yönetimi, Libya'dan Türkiye ile imzaladığı anlaşmanın metnini talep etti Yunanistan ile Rum yönetimi, Libya'dan Türkiye ile imzaladığı anlaşmanın metnini talep etti
Güney Koreli rock grubu Türkiye'ye gelmekten memnun Güney Koreli rock grubu Türkiye'ye gelmekten memnun
Van'da 'Alt Paleolitik dönem'den izler Van'da 'Alt Paleolitik dönem'den izler

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Aralık 2019 Salı 14:19:46 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 14:21:57

2020 yarıyıl tatili ne zaman? Okulların yarıyıl tatili ne zaman?

2020 yarıyıl tatili ne zaman? Okulların yarıyıl tatili ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için bu sene 15 tatil haricinde dönemler arasında ara tatillerin de yapılacağını açıklanmıştı. Öğrenciler ilk ara tatilini geçtiğimiz hafta 18-24 Kasım tarihleri arasında yaptılar. Öğrenciler şimdi 15 günlük tatilin ne zaman olacağını merak ediyor. 2020 yarıyıl tatili ne zaman? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor...

Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için bu sene 15 tatil haricinde dönemler arasında ara tatillerin de yapılacağını açıklanmıştı. Öğrenciler bir haftalık ilk ara tatilini geçtiğimiz hafta 18-24 Kasım tarihleri arasında yaptılar. Öğrenciler şimdi 15 günlük tatillerinin ne zaman yapacaklarını merak ediyor. 2020 yarıyıl tatili ne zaman? Okulların yarıyıl tatili ne zaman? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

2020 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Bu sene yarıyıl tatili 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması ise 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB 2019 - 2020 TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ