Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için bu sene 15 tatil haricinde dönemler arasında ara tatillerin de yapılacağını açıklanmıştı. Öğrenciler bir haftalık ilk ara tatilini geçtiğimiz hafta 18-24 Kasım tarihleri arasında yaptılar. Öğrenciler şimdi 15 günlük tatillerinin ne zaman yapacaklarını merak ediyor. 2020 yarıyıl tatili ne zaman? Okulların yarıyıl tatili ne zaman? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

2020 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Bu sene yarıyıl tatili 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması ise 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB 2019 - 2020 TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.