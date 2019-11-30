2020 Şubat tatili ne zaman? Yaz tatili ne zaman 2020? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu sene 15 tatil haricinde dönemler arasında ara tatillerin de yapılacağını açıklamıştı. Ara tatiller, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma olanağı sağlıyor. Öğrenciler ilk ara tatini geçtiğimiz hafta 18-24 Kasım tarihleri arasında yaptılar. Şimdi gözler Şubat tatiline ve sonraki ara tatil ile yaz tatiline çevrildi. MEB takviminde yer alan tatil tarihleri haberimizde..

2020 ŞUBAT TATİLİ NE ZAMAN?

Bu sene 15 tatil 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması ise 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB 2019 - 2020 TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.