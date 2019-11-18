2020 ÖSYM sınav takvimi YKS tarihi: 2020 YKS ne zaman? 2020 YKS başvuru tarihleri ne zaman?

2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı. Lise son sınıf öğrencileri ile lise mezunlarının girebileceği YKS sınavı ile ilgili merak edilen tarihler de belli oldu. 2020 YKS ne zaman? 2020 YKS başvuru tarihleri ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilede araştırılmaya başlandı. YKS sınavına girecek öğrencilerin merakla beklediği sınav ve başvuru tarihlerini sizler için derledik.

2020 YKS NE ZAMAN?

YKS sınavı 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleşecek.

YKS 2020 TARİHLERİ

1. oturum TYT : 20 Haziran 2020'de yapılacak.

2. oturum AYT: 21 Haziran 2020'de yapılacak.

3. oturum YDT: 21 Haziran 2020'de yapılacak.

YKS BAŞVURU TARİHLERİ

06.02.2020 - 03.03.2020

YKS NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ya da kısaca YKS, Türkiye'de 2017/2018 eğitim-öğretim yılı ile başlayan yükseköğretime geçiş sistemi sınavıdır. YKS ; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak.

Birinci oturum olan TYT’de Türkçe’de 40, sosyal bilimler testinde tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisinden 5’er olmak üzere 20 soru yer alacak. Temel matematikten 40; fen bilimlerinden ise 20 soru yöneltilecek. AYT’de Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtlayacak. AYT’nin sosyal bilimler testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak. YDT’de de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde 80 soru yer alacak.