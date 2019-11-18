ÖSYM 2020 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman? 2020 ÖSYM sınav takvimi haberimizde

2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı: ÖSYM 2020 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Merkezi sınavlar her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor. ÖSYM yayınladığı takvim içerisinde sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini, geç başvuru günleri ile sonuçların açıklanacağı tarihleri açıkladı. Öğrencilerin merakla araştırdığı "ÖSYM 2020 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman?" sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte 2020 ÖSYM sınav takvimi..

2020 YKS NE ZAMAN?

1. oturum TYT : 20 Haziran 2020'de yapılacak.

2. oturum AYT: 21 Haziran 2020'de yapılacak.

3. oturum YDT: 21 Haziran 2020'de yapılacak.

2020 KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür: 19 Temmuz 2020'de yapılacak.

KPSS Lisans alan ilgisi : 25-26 Temmuz 2020'de yapılacak.

KPSS ÖABT: 9 Ağustos 2020'de yapılacak.

2020 DGS NE ZAMAN?

DGS sınavı: 5 Temmuz 2020'de yapılacak.

2020 ALES NE ZAMAN?

ALES 1: 3 Mayıs 2020'de yapılacak.

ALES 2: 20 Eylül 2020'de yapılacak.

ALES 3: 29 Kasım 2020'de yapılacak.