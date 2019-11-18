2020 ÖSYM sınav takvimi ALES tarihleri açıklandı! 2020 ALES sınavları ne zaman?

2020 ALES sınavları ne zaman? 2020 ALES başvuru tarihleri ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2020 ÖSYM sınav takvimi ALES tarihleri açıklandı. 2020 yılında ALES'e girmek isteyen adayların heyecanla beklediği başvuru ve sınav tarihleri de takvim kapsamında belli oldu. LES sınavı için açıklanan başvuru ve sınav tarihleri haberimiz içerisinde sıralanıyor.

2020 ALES SINAVLARI NE ZAMAN?

ALES 1: 3 Mayıs 2020'de yapılacak.

ALES 2: 20 Eylül 2020'de yapılacak.

ALES 3: 29 Kasım 2020'de yapılacak.

2020 ALES BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ALES 1: 13.03.2020 - 23.03.2020

ALES 2: 24.07.2020 - 06.08.2020

ALES 3: 09.10.2020 - 19.10.2020

ALES NEDİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), ÖSYM tarafından düzenlenen ve çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılacak başvurularda adayların yeterliliğini belirlemede kullanılan bir sınav türüdür. Bu kapsamda ALES puanı;

– Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

– Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

– Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

– Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programları kapsamında kullanılmaktadır.

ALES, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez yapılmaktadır.

7 Eylül 2018 tarihinde yapılan bir düzenleme ile, ALES’in test ve soru sayıları azaltıldı, süresi kısaltıldı ve geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.