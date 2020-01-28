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28 Ocak 2020 Salı 11:53:05 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 11:54:03

2020 okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor?

2020 okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor? soruların yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 17 Ocak Cuma günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini alarak 15 tatile çıktılar. Tatillerinde yaklaşık 10 günü geride bırakan öğrenciler okulların hangi tarihte açılacağını araştırmaya başladılar. Tatilde yapmaları gereken ödevleri henüz yapmamış olan ya da yeterince dinlenememiş olan öğrenciler okulun açılmasına kaç günün kaldığını öğrenmek istiyor. Peki, 2020 okullar ne zaman açılacak? yanıtı haberimizde...

2020 ikinci döneminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 2020 okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor? soruların yanıtı binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. 17 Ocak Cuma günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini alarak 15 günlük sömestr tatiline çıktılar. Tatillerinde yaklaşık 10 günü geride bırakan öğrenciler okulların hangi tarihte açılacağını araştırmaya başladılar. Tatilde yapmaları gereken ödevleri henüz yapmamış olan ya da yeterince dinlenememiş olan öğrenciler okulların ne zaman açılacağını öğrenmek istiyor. 2020 eğitim öğretim takvimi haberimizde..

2020 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Şubat tatili olarak bilinen 15 günlük karne tatili bu sene 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler ilk dönem karnesini 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak. 18-19 Ocak günleri olan hafta sonları da 15 günlük tatillerine dahil olacak. 

15 beş günlük tatil 2 Şubat akşamı bitecek ve öğrenciler 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması 6 – 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

2019 2020 OKUL TATİL TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek. 

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