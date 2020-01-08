2020 ÖABT sınavı ne zaman? 2020 KPSS ÖABT başvuru tarihleri ne zaman? merak ediliyor. ÖABT açılımıyla “Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur. 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılacak ÖABT sınav alanlarına Okulöncesi Öğretmenliği alanı da eklenmiştir. Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına katılmak isteyen adaylar sınav ve başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor.

2020 ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

2020 KPSS ÖABT sınavı 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek.

2020 ÖABT SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

2020 KPSS ÖABT sınavı için başvurular 5-20 Mayıs 2020 tarihleri aralığında alınacak. Sınava geç başvurular ise 9-10 Haziran'da saat 23:59'a kadar kabul edilecek.

2020 ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KPSS ÖABT sınav sonuçları 10 Eylül 2020 tarihinde erişime açılacak.

MEB 2020 YILINDA YAPILACAK ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında imzalanan Protokol kapsamında ÖSYM tarafından 2020 yılında; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılacaktır.

ÖABT'de adaylara; Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacaktır.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) / e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türü kullanılacaktır.

Adaylara duyurulur.