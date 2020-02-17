  • Bist 100
    120986
  • Dolar
    6,0448
  • Euro
    6,5536
  • Altın
    307,0690
İstanbul
3 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türk ve Rus heyetleri Moskova'da İdlib'i görüşüyor Türk ve Rus heyetleri Moskova'da İdlib'i görüşüyor
Çerkeslerden Rusya'nın Ankara Büyükelçisine tepki Çerkeslerden Rusya'nın Ankara Büyükelçisine tepki
Vali Şahin, sosyal medyanın konuştuğu Hasan'ın son halini paylaştı Vali Şahin, sosyal medyanın konuştuğu Hasan'ın son halini paylaştı
Kadir Şeker'in cinayetten hemen önceki görüntüsü de ortaya çıktı Kadir Şeker'in cinayetten hemen önceki görüntüsü de ortaya çıktı
Kadir Şeker'in cinayetten önceki görüntüleri ortaya çıktı Kadir Şeker'in cinayetten önceki görüntüleri ortaya çıktı
FETÖ'nün GATA yapılanmasına ilişkin davaya devam edildi FETÖ'nün GATA yapılanmasına ilişkin davaya devam edildi
Fransa sosyal kaostan kurtulamıyor Fransa sosyal kaostan kurtulamıyor
Petrol kokusu alan AB'den şaşırtmayan Libya açıklaması: Durum çok kötü Petrol kokusu alan AB'den şaşırtmayan Libya açıklaması: Durum çok kötü
AFAD'dan deprem bölgesine 65 milyon lira yardım AFAD'dan deprem bölgesine 65 milyon lira yardım
Erzinvan Valisi Ali Arslantaş ile öğrenciler sosyal medya üzerinden tatil pazarlığı yaptı, okuyanlar kahkahaya boğuldu Erzinvan Valisi Ali Arslantaş ile öğrenciler sosyal medya üzerinden tatil pazarlığı yaptı, okuyanlar kahkahaya boğuldu
2020 LGS yerleştirmeleri için ek kapasite oluşturuldu 2020 LGS yerleştirmeleri için ek kapasite oluşturuldu
Kritik uyarı! Sahte oyunculuk ajanslarına dikkat Kritik uyarı! Sahte oyunculuk ajanslarına dikkat
AK Partili Mehmet Muş açıkladı! İnternetten silah satışı yapanların ceza oranı arttırılıyor AK Partili Mehmet Muş açıkladı! İnternetten silah satışı yapanların ceza oranı arttırılıyor
ABD, Japonya'da karantinadaki gemiden vatandaşlarını tahliye etti ABD, Japonya'da karantinadaki gemiden vatandaşlarını tahliye etti
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 71 bini geçti Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 71 bini geçti
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan: Melek yatırımda Avrupa'da 4'üncü sıradayız TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan: Melek yatırımda Avrupa'da 4'üncü sıradayız
Türkiye'nin 3 büyük barajında enerji üretimi yüzde 106 arttı Türkiye'nin 3 büyük barajında enerji üretimi yüzde 106 arttı
Burcu Esmersoy’dan yıllar sonra gelen şiddet itirafı: Babam tuvalette hortumla dövdü Burcu Esmersoy’dan yıllar sonra gelen şiddet itirafı: Babam tuvalette hortumla dövdü
Tüketiciyi Destekleme Derneğinden internetten altın alacaklara uyarı Tüketiciyi Destekleme Derneğinden internetten altın alacaklara uyarı
Ocak ayında bütçe gelirleri 122,2 milyar lira oldu Ocak ayında bütçe gelirleri 122,2 milyar lira oldu
Akademisyenler fabrikalarda 'akıl hocalığı' yapacak Akademisyenler fabrikalarda 'akıl hocalığı' yapacak
Gürçil Çeliktaş, Göbeklitepe Operası ile yeniden yönetmen koltuğunda Gürçil Çeliktaş, Göbeklitepe Operası ile yeniden yönetmen koltuğunda
Doğa tutkunu kayakçılar Peribacaları arasında kayak keyfini yaşıyor Doğa tutkunu kayakçılar Peribacaları arasında kayak keyfini yaşıyor
Brezilya dış politikası Trump'a odaklı Brezilya dış politikası Trump'a odaklı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Şubat 2020 Pazartesi 13:37:35 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 13:38:23

2020 LGS yerleştirmeleri için ek kapasite oluşturuldu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, liseye başlayacak öğrenci sayısındaki artış nedeniyle 2020 LGS çalışmalarına erken başladıklarını, gerekli gördükleri durumlarda ek kapasite oluşturduklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2020 yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirme ile ilgili süreci öğrenci sayısındaki artış nedeniyle erken başlatmıştı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlığında il müdürlerine yönelik bölgesel toplantılar yapıldı ve her bir ilin 2020 LGS öğrenci yerleştirmeleri ile ilgili durumları incelendi.

Bu toplantılarda tüm illerde her bir kayıt bölgesinde geçiş yapacak öğrenci sayıları, mevcut okulların kapasiteleri, yapımı devam eden okullar ve yeni yatırımların tamamı değerlendirildi.

2020 LGS kapsamında merkezi sınav puanıyla ve sınavsız öğrenci alacak okulların kontenjanlarının belirlenmesine yönelik iller tarafından yapılan çalışmalar tamamlandı. MEB, her ilde sınavla ve sınavsız öğrenci alacak okullar ve kapasitelerini belirlemeye yönelik çalışmaları mercek altına aldı. Bu kapsamda Bakanlık illerle tek tek toplantı yapmaya başladı. Toplantılara il müdürü ile o ilde LGS çalışmalarını yürüten ekip katılıyor.

Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına yerleştirmelerin başarılı bir şekilde tamamlandığını, bu başarıda ilgili tüm birimler ve il müdürlerin süreci birlikte ve koordineli bir şekilde yönetmesinin önemli rol oynadığını vurguladı.

"Herhangi bir ciddi kapasite sorunu öngörmüyoruz"

2020 LGS çalışmalarına öğrenci sayısındaki artış nedeniyle erken başladıklarını hatırlatan Özer, şöyle konuştu:

"81 il müdürümüzle birlikte her bir ile yönelik süreci ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik ve iyileştirme yapacağımız alanları belirledik. Tüm illerimizde kayıt alanlarını tek tek masaya yatırdık. Her bir kayıt bölgesinde geçiş yapacak öğrenci sayıları, mevcut okullarımızın kapasiteleri, yapımı devam eden okullarımız ve yeni yatırımların tamamını birlikte değerlendirip bu süreci 2019 yılı yerleştirmelerinde olduğu gibi başarılı bir şekilde yönetecek şekilde planlamalarımızı yaptık.

İller bu ön çalışmalar sonrasında 2020 LGS kapsamında kapasitelerini belirlediler. Şimdi illerle tek tek toplantı yapıyoruz ve gerekli gördüğümüz durumlarda ek kapasite oluşturuyoruz. Özellikle illerimizde deprem önlemi kapsamında yıkılacak veya güçlendirilecek okullarımız varsa ilgili süreci de bu kapsamda detaylı bir şekilde yeniden değerlendiriyoruz. Mart ayı itibarıyla, sınavla ve sınavsız öğrenci alacak okullar ve kapasitelerini belirleme çalışmaları tamamlanmış olacak. Tüm süreç planladığımız gibi ilerliyor. Herhangi bir ciddi kapasite sorunu öngörmüyoruz."

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında yapılan toplantılara, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür katılıyor.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER