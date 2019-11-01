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01 Kasım 2019 Cuma 13:09:00 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 13:09:59

LGS Ekim ayı örnek soruları 2020 yayında: 2020 LGS tarihi ne zaman?

2020 LGS tarihi ne zaman? LGS Ekim ayı örnek soruları 2020, 8. sınıfı okuyan öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. Bu sene 8. sınıfa giden öğrenciler, MEB tarafından düzenlenen LGS sınavına girecekler. LGS, 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adı oluyor. LGS, 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adı oluyor. 2020 LGS tarihi ve LGS Ekim ayı örnek soruları 2020 ile ilgili bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor...

2020 LGS tarihi ne zaman? LGS Ekim ayı örnek soruları 2020 arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu sene 8. sınıfa giden öğrenciler, MEB tarafından düzenlenen LGS sınavına girecekler. LGS, 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adı oluyor. Sınava girebilecek 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştiriliyor. 2020 LGS tarihi ve LGS Ekim ayı örnek soruları 2020 ile ilgili bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor...

2020 LGS NE ZAMAN?

MEB son dakika açıklaması ile 2020 LGS tarihini 7 Haziran 2020 olarak açıkladı. Öğrenciler 7 Haziran'da LGS'ye girecek.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

LGS SORU DAĞILIMI NASIL?

TEOG yerine gelen LGS sistemi toplam da 90 sorudan oluşacak. LGS de çıkacak 90 sorunun dağılımı ise şu şekilde;

20 soru Türkçe, 20 soru Matematik, 20 soru Fen Bilgisi, 10 soru Din Kültürü, 10 soru İnkılap ve Atatürkçülük Tarihi ve 10 soru da Yabancı Dil sorularak öğrencilerin çözmesi beklenecektir. LGS konuları yoğun olarak 8. sınıf olarak düşünülse de, tam aksine 6. ve 7. sınıftan da soru gelecek ve öğrencilerin karşısına çıkacaktır.

EKİM AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

EKİM AYI SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI HER AY YAYIMLANACAK

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı.

Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan bu yeni uygulamaya, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayımlayarak devam edecek.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

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