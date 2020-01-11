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11 Ocak 2020 Cumartesi 12:02:09 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 12:03:55

2020 LGS sınavı ne zaman? MEB 2020 LGS Ocak ayı örnek sorular yayında mı?

2020 LGS sınavı ne zaman? MEB 2020 LGS Ocak ayı örnek sorular yayında mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu sene orta son sınıfa giden öğrenciler LGS sınavına girecekler. Sınava hazırlanmaya başlayan öğrenciler MEB tarafından yayınlanan örnek soruları yakından takip ediyor. Aralık ayına özel yayınlanan soruları çözen öğrenciler Ocak ayı LGS örnek soruların yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. 2020 LGS sınav tarihi ve MEB tarafından yayınlanan örnek sorular haberimiz içerisinde yer alıyor...

2020 LGS sınavı yoğun ilgi görüyor. 2020 LGS sınavı ne zaman? MEB 2020 LGS Ocak ayı örnek sorular yayında mı? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Bu sene 8. sınıfa giden öğrenciler LGS sınavına girecekler. Sınava hazırlanmaya başlayan öğrenciler MEB tarafından yayınlanan örnek soruları yakından takip ediyor. 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştirilecek. MEB geçtiğimiz yıl her ay örnek sorular yayınlayıp öğrencilere faydalı olmuştu. Bu sene de aynı uygulamaya devam eden MEB en son Aralık ayı LGS örnek soruları erişime açmıştı. Peki, 2020 LGS örnek sorular nasıl? MEB Ocak ayı örnek sorular LGS 2020 yayınlandı mı? sorularının yanıtı haberimizde..

MEB 2020 LGS OCAK AYI ÖRNEK SORULAR YAYINDA MI?

Öğrencilerin heyecanla beklediği 2020 LGS örnek sorular Ocak ayı örnek sorular henüz yayınlanmadı. Örnek sorular erişime açıldıktan sonra haberimiz içerisinden erişim sağlanabilecek.

2019 LGS ÖRNEK SORULAR ARALIK AYI YAYINDA

2019 LGS örnek sorular Aralık ayı yayınlandı. Aralık ayı LGS örnek sorulara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

MEB ARALIK AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 
MEB ARALIK AYI SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 
2020 LGS SINAVI NE ZAMAN?

2020 LGS sınavı 7 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek. Ancak LGS başvuru tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açılama gelmedi. Merkezi Sınav ile ilgili tüm detaylar https://www.meb.gov.tr internet adresinde edilecek. Sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde duyurulacak.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

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