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24 Ocak 2020 Cuma 11:11:01 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 11:12:15

2020 LGS örnek sorular yayında! MEB örnek sorular LGS Ocak ayı için tıklayın

2020 LGS örnek sorular yayınlandı. MEB örnek sorular LGS Ocak ayı öğrenciler tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu sene orta son sınıfa giden öğrencilerin gireceği LGS sınavı için MEB her ay sayısal ve sözel ayrı ayrı olmak üzere örnek sorular yayınlıyor. En son Aralık ayı MEB LGS örnek sorularını çözen öğrenciler, 200 Ocak ayı LGS örnek soruların yayınlanmasını bekliyordu. Heyecanla beklenen 2020 LGS örnek sorular bugün erişime açıldı. MEB örnek sorular LGS Ocak ayı haberimizde..

2020 LGS örnek sorular erişime açıldı. MEB örnek sorular LGS Ocak ayı nasıl? sorularının yanıtı orta son sınıfa giden öğrenciler tarafından araştırılıyor. Bu sene LGS sınavına girecek öğrenciler için MEB her ay sayısal ve sözel ayrı ayrı olmak üzere örnek sorular yayınlıyor. En son Aralık ayı MEB LGS örnek sorularını çözen öğrenciler, 200 Ocak ayı LGS örnek soruların yayınlanmasını bekliyordu. Heyecanla beklenen 2020 LGS örnek sorular bugün erişime açıldı. MEB örnek sorular LGS Ocak ayı haberimizde..

2020 LGS ÖRNEK SORULAR YAYINDA

Öğrencilerin heyecanla beklediği 2020 LGS örnek sorular Ocak ayı örnek sorular bugün yayınlandı. Ocak ayı LGS örnek sorulara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

MEB 2020 OCAK AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN.
 

MEB 2020 OCAK AYI SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN.


 

2020 LGS SINAVI NE ZAMAN?

2020 LGS sınavı 7 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek. Ancak LGS başvuru tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açılama gelmedi. Merkezi Sınav ile ilgili tüm detaylar https://www.meb.gov.tr internet adresinde edilecek. Sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde duyurulacak.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

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