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23 Aralık 2019 Pazartesi 10:38:08 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 10:40:10

2020 LGS örnek sorular Aralık ayı yayınlandı mı? MEB LGS örnek sorular 2020 haberimizde

2020 LGS örnek sorular Aralık ayı yayınlandı mı? merak ediliyor. LGS'ye hazırlanan sekizinci sınıf öğrencileri MEB tarafından yayınlanan örnek soruları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz ay MEB'in yayınladığı örnek soruları çözen öğrenciler Aralık ayı LGS örnek soruların yayınlanmasını bekliyor. Bu sene orta son sınıfa giren öğrenciler öğrenimlerine devam edecekleri liseyi belirlemek için LGS sınavına girecekler. 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştirilecek. Öğrencilere fayda sağlamak amacıyla MEB'in yayınladığı LGS örnek sorular 2020 haberimizde yer alıyor..

2020 LGS örnek sorular Aralık ayı yayınlandı mı? MEB LGS örnek sorular 2020 nasıl? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu sene orta son sınıfa giren öğrenciler öğrenimlerine devam edecekleri liseyi belirlemek için LGS sınavına girecekler. 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştirilecek. Bu kapsamda girecekleri LGS sınavına hazırlanan öğrenciler MEB'in Aralık ayı LGS örnek soruları yayınlayıp yayınlamadığını öğrenmek istiyor. MEB LGS örnek sorular 2020 haberimiz içerisinde yer alıyor.

2020 LGS ÖRNEK SORULAR ARALIK AYI YAYINLANDI MI?

2020 LGS örnek sorular Aralık ayı henüz yayınlanmadı. MEB 2020 LGS örnek sorular Aralık ayı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

2020 KASIM AYI LGS ÖRNEK SORULAR 

MEB LGS KASIM AYI SAYISAL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

 
MEB LGS KASIM AYI SÖZEL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ. 
 

LGS 2020 NE ZAMAN?

LGS sınav tarihi 07 Haziran 2020 olarak açıklandı. Ancak LGS başvuru tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açılama gelmedi. Merkezi Sınav ile ilgili tüm detaylar https://www.meb.gov.tr internet adresinde edilecek. Sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde duyurulacak.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

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