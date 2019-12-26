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26 Aralık 2019 Perşembe 15:43:44 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 15:45:49

2020 LGS ne zaman? MEB LGS Aralık ayı örnek sorular haberimizde

2020 LGS ne zaman? MEB LGS Aralık ayı örnek sorular nasıl? merak ediliyor. Bu sene orta son sınıfa giden öğrenciler, öğrenimlerine devam edecekleri liselerin belirlenmesi için LGS sınavına girecekler. 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştirilecek MEB, LGS sınavına hazırlanan öğrencilere yardımcı olmak adına her ay örnek soruları yayınlıyor. Öğrenciler MEB'in yayınladığı örnek soruları yakından takip ediyor. 2020 LGS ne zaman? sorusunun yanıtı MEB LGS Aralık ayı örnek sorular haberimizde yer alıyor.

2020 LGS ne zaman? MEB LGS Aralık ayı örnek sorular nasıl? arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu sene 8. sınıfa giden öğrenciler LGS sınavına girecekler. 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştirilecek. Geçtiğimiz ay MEB'in yayınladığı örnek soruları çözen öğrenciler Aralık ayı LGS örnek soruların yayınlanmasını bekliyordu. MEB LGS Aralık ayı örnek sorular geçtiğimiz gün erişime açıldı. 2020 LGS sınav tarihi ve MEB LGS Aralık ayı örnek sorular haberimiz içerisinde yer alıyor.

2020 LGS ÖRNEK SORULAR ARALIK AYI YAYINLANDI MI?

Öğrencilerin heyecanla beklediği  2020 LGS örnek sorular Aralık ayı yayınlandı. Aralık ayı LGS örnek sorulara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

MEB ARALIK AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

MEB ARALIK AYI SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 


2020 LGS NE ZAMAN?

2020 LGS sınavı 7 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek. Ancak LGS başvuru tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açılama gelmedi. Merkezi Sınav ile ilgili tüm detaylar https://www.meb.gov.tr internet adresinde edilecek. Sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde duyurulacak.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

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