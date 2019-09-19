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19 Eylül 2019 Perşembe 12:48:45 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 12:50:33

2020 LGS’de Öğrencileri Neler Bekliyor?

Modern eğitim yaklaşımı, deneyimli öğretmen kadrosu ve eğitim teknolojileri alanındaki güçlü altyapısı ile öğrencilerine yarının yetkinliklerini kazandıran ide okulları, deneyimli Eğitim Yazarı Pervin Kaplan ile “2020 LGS’ye Doğru” seminerinde bir araya geldi.

Liseye geçiş öğrencilerin sonraki eğitim hayatlarını şekillendiren bir dönem. 4+4+4 eğitim sistemi ile zorunlu ilkokula başlatılan yaklaşık 600 bin çocuğun 8'inci sınıfa başlamasıyla birlikte 2020 Liseye Geçiş Sınavı (LGS)’ndaki öğrenci sayısında ciddi bir artık yaşanacak. Geçtiğimiz yıl 1 milyon öğrenci sınava girerken, 2020 Haziran ayında yapılacak sınavda bu sayı artacak.

Deneyimli eğitim yazarı Pervin Kaplan, ide okulları öğrenci, veli ve öğretmenleri ile bir araya geldiği “2020 LGS’ye Doğru” seminerinde sınav sistemi, soru yapıları, tercih ve yerleştirme döneminde dikkat edilmesi gereken noktalar ve LGS’de nasıl fark yaratılabileceğinden bahsetti. Pervin Kaplan'ın anlattıklarından satır başları şöyle:

2020 Haziranda LGS’ye Giren Öğrenci Sayısında Ciddi Bir Artış Olacak.
Bu yıl 8'inci sınıfta okuyan öğrenci sayısı yaklaşık 1.8 milyonu bulacak. Çünkü 4+4+4 eğitim sistemi ile 2012-2013 öğretim yılında ilkokula başlayan öğrenci sayısı 600 binin üzerinde oldu. Bu öğrenciler 2020 yılında Liseye Geçiş Sınavı'na girecek.

Kontenjanlar Yetersiz Kaldığı için Yeni Okul İhtiyacı Olacaktır
4+4+4 sistemiyle okula başlayan öğrenciler de 2020 yılında yapılacak LGS'ye katılacak. Bu anlamda bu yıl sınava girecek öğrenciler geçmiş yıllara göre 600 binden fazla olacak. Bu yüzden de sınavla ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin kontenjanlarının artırılması, yeni okulların yapılması gerekecek. Aksi halde devlet liselerinde ikili eğitime geçilmek zorunda kalınacak. 

Sınavda Nelere Dikkat Edilmeli?
Geçtiğimiz yıl gelen dönüşler doğrultusunda sınav süresi 20 dk artırılmış, 155 dk’ya çıkarılmıştı. Bu kural bu yıl da geçerli. Üç yanlış bir doğruyu götürmeye devam edecek, yani bilemediğiniz ya da emin olamadığınız soruyu boş bırakmaya çalışın. Çünkü matematik, Türkçe ve fen bilimleri gibi kat sayısı yüksek olan alanlardan yapılan yanlışlar puanlarınızı da düşürecek. İki oturum arasındaki 45 dk’lık molada anne babaların çocuklarına ulaşma çabasına girip sınavın nasıl geçtiğini sormamaları gerekiyor. Öğrenciler de, sınav kritiği yapmamalı.

Yorum İçeren Sorular Olacak
LGS sadece bilgi değil, yorumlamaya dayalı bir sınav. Yorum yapabilmek için de konuya hakim olmak gerekiyor. Bu noktada da okuma alışkanlığı çok önemli. Okuduğunu anlamakta ve yorumlamakta zorlanan öğrenci zaman yönetimi konusunda da sorun yaşayabiliyor. Sınava hazırlanırken, okuma mutlaka ders çalışmanın içine de konmalı.

Serbest Dönemi Değerlendirmek için Vekaletname Çıkarın
Serbest kayıt dönemi çok önemli. Ailenizden ya da arkadaşlarınızdan birine kayıt yaptırma hakkı için vekâletname verin. Çünkü önemli olan bahçede olmak, bu şekilde birkaç saat içerisinde bir okula girebilirsiniz. 

Yeni Lise Müfredatı Kimleri Kapsayacak? 
2020-2021 öğretim yılında, azaltılmış ders sayısı, seçmeli dersler, okul dışı sertifikaların da yer alacağı yeni lise modeli başlayacak. Bu yıl 8'inci sınıfta okuyan öğrenciler bu modelle liseye başlayacak. Bu yıl hazırlık sınıfı okuyanlarda yeni lise müfredatına dahil olacak. Bu lise modeli ile ilk üniversite sınavı da 2024 yılında yapılacak. Yani üniversite sınavı da kökten değişecek.

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