2020 KPSS önlisans tarihi belli oldu: 2020 KPSS önlisans ne zaman? 2020 KPSS önlisans başvuruları ne zaman?

2020 KPSS önlisans ne zaman? 2020 KPSS önlisans başvuruları ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyordu. Memur olmak isteyen ancak önlisans mezunu olan kimseler için KPSS sınavı iki senede bir düzenleniyor. 2019 yılında uygulanmayan KPSS önlisans sınavı 2020'de uygulanacak. 2020 KPSS önlisans sınavı için başvuruların ne zaman alınacağı ve sınavın hangi tarihte düzenleneceği bilgisi haberimiz içerisinde yer alıyor.

2020 KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN?

2020 KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek.

2020 KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020 KPSS önlisans başvuruları 12 Ağustos ile 15 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020 KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KPSS önlisans sınav sonuçları 12 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.