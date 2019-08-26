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26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:29:15 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:30:51

2020 KPSS lisans ne zaman? 2020 KPSS lisans sınav tarihi belli oldu mu?

2020 KPSS lisans ne zaman? 2020 KPSS lisans sınav tarihi belli oldu mu? merak ediliyor. Bu yıl sınava giren ve aldığı sonuçtan memnun olmayan adaylar ile ilk defa KPSS sınavına girecek olan adaylar şimdien KPSS sınavı ile ilgili araştırmalara başladı. KPSS lisans konularına çalışmaya başlayan adaylar, 2020 KPSS lisans sınavının ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. KPSS sınav tarihleri ÖSYM tarafından duyuruluyor. Peki, 2020 KPSS lisans ne zaman yapılacak? ÖSYM 2020 KPSS lisans sınav tarihini açıkladı m? KPSS lisans sınavı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

2020 KPSS lisans ne zaman? 2020 KPSS lisans sınav tarihi belli oldu mu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. 2019'da sınava giren ve aldığı sonuçtan memnun olmayan adaylar ile ilk defa KPSS sınavına girecek olan adaylar şimdien KPSS sınavı ile ilgili araştırmalara başladı. KPSS lisans konularına çalışmaya başlayan adaylar, 2020 KPSS lisans sınavının ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Sınav takvimi senelik olarak ÖSYM tarafından duyuruluyor. Peki, 2020 KPSS lisans ne zaman yapılacak? ÖSYM 2020 KPSS lisans sınav tarihini açıkladı m? KPSS lisans sınavı ile ilgili detaylar haberimizde sıralanıyor.

2020 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların tarihleri yıllık sınav takvimi kapsamında yine ÖSYM tarafından duyuruluyor. 2020 yılı sınav takvimi henüz açıklanmadı. Dolayısı ile 2020 KPSS lisans sınavının hangi tarihte yapılacağı belli değil. 2020 KPSS lisans tarihinin açıklanması halinde haberimizde yer alacak.

2019'DA KİMLER KPSS SINAVINA GİRDİ?

2019 yılı tek yıl olduğundan bu yıl içerisinde puanı B grubu atamalarında kullanılan KPSS Lisans sınavı ile, Ortaöğretim ve Önlisans grupları için KPSS gerçekleştirilmeyecektir. Bu durumda 2019 yılı içerisinde; 2019 KPSS A Grubu Alan Bilgisi, 2019 KPSS Lisans (A Grubu ve Öğretmenler için), 2019 KPSS Eğitim Bilimleri ile 2019 KPSS ÖABT gerçekleştirildi.

Her ne kadar 2019 yılında KPSS Lisans Genel Kültür - Genel Yetenek sınavı gerçekleştirilecek olsa da 2019 yılında gerçekleştirilecek olan sınavlarla yalnızca A grubu kariyer mesleklere girmek isteyen adaylar katıldı. A grubu sınavında adayların puanlarının hesaplanabilmesi için genel kültür - genel yetenek testi de çözmeleri gerekti. Aynı şekilde öğretmen adaylarının da puan türlerinin hesaplanmasında genel kültür ve genel yetenek testleri yer alıyor. Bu nedenle onlar da bu oturuma katıldı.

2020'DE KPSS'YE KİMLER GİREBİLECEK?

- KPSS Lisans mezunları
- KPSS Önlisans mezunları
- KPSS Ortaöğretim mezunları

2018'de gerçekleştiriken KPSS Önlisans mezunları ve KPSS Ortaöğretim mezunları sınavlarının ardından yeterli puan alamayan adaylar ile iki senelik tercih periyodunda ataması gerçekleştirilmeyen adaylar yeniden bir şans elde edebilmek, daha iyi puanlar alabilmek için 2020'de uygulanacak KPSS sınavına girebilecek.

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