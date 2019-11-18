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18 Kasım 2019 Pazartesi 11:32:12 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 11:33:35

2020 DGS tarihi belli oldu: 2020 DGS ne zaman? 2020 DGS başvuru tarihleri ne zaman?

2020 ÖSYM sınav takvimi bugün yayınlandı. Takvim kapsamında 2020 DGS tarihi de belli oldu. 2020 DGS ne zaman? 2020 DGS başvuru tarihleri ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak isteyen öğrencilerin gireceği DGS sınavı ile ilgili merakla beklenen tarihler haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte 2020 DGS sınav ve başvuru tarihleri..

2020 DGS ne zaman? 2020 DGS başvuru tarihleri ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. ÖSYM 2020 sınav takvimi bugün yayınlandı. Sınav takvimi kapsamında DGS sınav ve başvuru tarihleri de yer aldı. Önlisans'ta son sınıfı okuyan ve önlisans mezunu olan adayların heyecanla araştırdığı 2020 DGS sınav tarihi ile 2020 DGS başvuru tarihleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

ÖSYM GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

2020 DGS SINAVI NE ZAMAN?

DGS sınavı: 5 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak.

2020 DGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sınavı için başvurular 13 Mayıs 2020 ve 21 Mayıs 2020 tarihleri aralığında alınacak.

2020 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 DGS sınav sonuçları 29 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.

KİMLER DGS’YE GİREBİLİR?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.

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