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11 Ocak 2020 Cumartesi 10:26:39 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 10:27:50

2020 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sorular cevaplar yayında mı?

2020 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sorular cevaplar yayında mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. AUZEF 2019-2020 güz dönemi bitirme (final) sınavı 11 Ocak ve 12 Ocak tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Bugün ve yarı gerçekleşen AUZEF sınavına katılacak öğrenciler sınav giriş belgelerine, "http://sinav.istanbul.edu.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Sınavdan çıkan öğrenciler "2020 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde yer alıyor..

AUZEF 2019-2020 güz dönemi bitirme (final) sınavı 11 Ocak ve 12 Ocak tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Bugün ve yarın gerçekleşen AUZEF sınavına katılacak öğrenciler sınav giriş belgelerine, "http://sinav.istanbul.edu.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Sınavdan çıkan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. "2020 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sorular cevaplar yayında mı?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2020 AUZEF sınav sonuçları ile ilgili bilgiler haberimizde..

2020 AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak önceki sonuçlara bakıldığında 15 gün içinde erişime açılması bekleniyor.

AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? 

AUZEF final soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.

AUZEF 2020 SINAVLARI NE ZAMAN?

Yarıyıl sonu telafi sınavları 15 Şubat ve 16 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Bahar dönemi vize sınavları 04 - 05 Temmuz 2020’de, bahar dönemi final sınavları 08 - 09 Ağustos 2020’de gerçekleştirilecek. AUZEF üç ders sınavı ise 5 Eylül 2020’de yapılacak. 

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren Uzaktan Eğitim, 2011 yılından itibaren de Açık Öğretim kapsamında öğrenci kabul eden AUZEF bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir.
2016 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 15 Lisans, 15 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 17'si Açık Öğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Eğitim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Eğitim şeklindedir.

AUZEF, tüm programlarındaki öğrencilerine, dünyanın her yerinde internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler hem lisans hem de ön lisans açık öğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açık öğretim programlarına, “Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilirler.

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