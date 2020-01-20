2020 AÖF final soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖF soru ve cevaplar nereden sorgulanır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 18-19 Ocak tarihlerinde AÖF final sınavlarının tüm oturumları gerçekleştirildi. Sınavdan çıkan adaylar hemen soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Öğrenciler sınavda emin olamadıkları soruların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu öğrenmek istiyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaptığı sınavlar sonrasında, soru ve cevapları belli bir zaman dilimi geçtikten sonra yayınlıyor. 2020 AÖF final soru ve cevapları ile ilgili gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor.

AÖF FİNAL SORU VE CEVAPLARI YAYINDA MI?

2020 AÖF final soru ve cevap anahtarları yayınlandı. Anadolu Üniversitesi twitter hesabından öğrencilere duyuruldu.

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı