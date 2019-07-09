2019/1 KPSS tercih robotu kullanılacak mı? KPSS tercih robotu erişime açılacak mı? soruları gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Memur olmak isteyen binlerce kişi heyecanla 2019/1 KPSS tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyordu. Heyecanla beklenen 2019/1 KPSS tercih kılavuzu erişime açıldı. KPSS-2019/1 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını içereriyor. Tercih döneminde merak edilen bir diğer husus ise 2019/1 KPSS tercih robotu. 2019/1 KPSS tercih robotu hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

2019/1 KPSS TERCİH ROBOTU KULLANILACAK MI?

KPSS tercih robotu geçtiğimiz yıllarda e Devlet kapısı aracılığı ile yayınlanıyordu. Ancak geçtiğimiz yıl kadro sayısı az olduğu için KPSS tercih robotu erişime açılmıştı.

KPSS TERCİH ROBOTU ERİŞİME AÇILACAK MI?

Bu yıl KPSS tercih robotunun yayımlanıp yayımlanmayacağı henüz netlik kazanmadı.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini 9-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.

İnternetten tercih gönderme işlemleri 18 Temmuz 2019 gecesi, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir.

TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.