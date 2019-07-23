2019 YKS tercih işlemleri başladı! YKS tercihi nasıl yapılır? YKS 2019 tercih robotu

Üniversiteye girişte girilen ve TYT, AYT, YDT olarak 3 bölümden oluşan 2019 YKS sınav sonuçları 18 Temmuz'da öğrencilerle paylaşıldı. YKS sonuçlarının ardından binlerce aday 23 – 29 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini yapabilecek. YKS tercihi nasıl yapılır?

YKS TERCİH ROBOTU

ÖSYM tarafından düzenlenen 2019-YKS'de aday tercihlerini 23 Temmuz'da yapabilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunabilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23:59'da sona erecek. Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 29 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek. İşlemlerini tamamlayan adaylar, belirlenen süre içerisinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Yerleştirme sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklanacak