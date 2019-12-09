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09 Aralık 2019 Pazartesi 17:34:19 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 17:38:40

2019 ve 2020 LGS Kasım ayı örnek sorular yayında! Aralık ayı LGS örnek sorular yayınlandı mı?

Aralık ayı LGS örnek sorular yayınlandı mı? merak ediliyor. 2019 ve 2020 LGS Kasım ayı örnek sorular geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. MEB tarafından geçtiğimiz yıldan beri düzenli olarak yayınlanan LGS örnek soruları, öğrencilere sınava hazırlanma aşamasında yardımcı oluyor.8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştiriliyor. LGS sınavının öğrencilerin istedikleri liseyi kazanabilmeleri için önemi büyük. Bu nedenle öğrenciler MEB tarafından yayınlanan LGS örnek soruların hepsini çözmek istiyorlar. 2019 ve 2020 LGS Kasım ayı örnek soruları haberimizde yer alıyor.

2019 ve 2020 LGS Kasım ayı örnek sorular geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Aralık ayına girilmesi ile öğrenciler "Aralık ayı LGS örnek sorular yayınlandı mı?" sorusunun da yanıtını araştırmaya başladı. 8. sınıf öğrencileri yüzdelik olarak yüzde 70 girdiği sınav puanı, yüzde 30 ise diploma notuyla liselere yerleştiriliyor. MEB LGS sınavına girecek öğrencilere yardımcı olması adına her ay örnek sorular yayınlıyor. MEB'in sayısal ve sözel bölümler için ayrı ayrı hazırladığı 2019 ve 2020 LGS Kasım ayı örnek sorulara haberimizden erişim sağlanabiliyor.

ARALIK AYI LGS ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI MI?
 
Aralık ayı LGS örnek sorular henüz yayınlanmadı.  Aralık ayı LGS örnek sorular yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

MEB LGS KASIM AYI SAYISAL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

 
MEB LGS KASIM AYI SÖZEL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ. 
 

LGS 2020 NE ZAMAN?

LGS sınav tarihi 07 Haziran 2020 olarak açıklandı. Ancak LGS başvuru tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açılama gelmedi. Merkezi Sınav ile ilgili tüm detaylar https://www.meb.gov.tr internet adresinde edilecek. Sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde duyurulacak.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

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