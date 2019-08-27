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27 Ağustos 2019 Salı 11:15:52 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 11:17:13

2019 KPSS açıklandı mı? KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanacağı tarih nedir?

2019 KPSS açıklandı mı? KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanacağı tarih nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. KPSS ÖABT sınavına giren adaylar sonuçlar hakkında araştırmalara başladı. Sonuçların bir an önce açıklanmasını isteyen adaylar sosyal medya hesaplarından sesini ÖSYM Başkanı Halis Aygün'e duyurdu. Başkan Aygün, KPSS sonuçlarının daha önce belirtilen tarihte açıklanacağını ifade etti. Peki, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanacağı tarih nedir? KPSS sonuçları nereden sorgulanır? İşte KPSS ÖABT sınav sonuçlarına dair merak edilen detaylar

2019 KPSS açıklandı mı? KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanacağı tarih nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak aratılan konuların başında yer alıyor. KPSS ÖABT sınavına giren adaylar sonuçlar hakkında araştırmalara başladı. Sonuçların bir an önce açıklanmasını isteyen adaylar sosyal medya hesaplarından sesini ÖSYM Başkanı Halis Aygün'e duyurdu. Başkan Aygün, KPSS sonuçlarının daha önce belirtilen tarihte açıklanacağını ifade etti. Peki, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanacağı tarih nedir? KPSS sonuçları nereden sorgulanır? KPSS ÖABT sınav sonuçlarına dair merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

KPSS ÖABT sınavına giren adaylar, 2019-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının yüzde 10'luk kısmını 31 Temmuz'da görmüştü. Devlet kurumlarında öğretmen olmak isteyen adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve ÖABT oturumlarına girdiler.

2019 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Temmuz'da ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilen KPSS oturum sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takviminde ilan edilmişti. Bu takvime göre KPSS ÖABT sınav sonuçları, 29 Ağustos 2019 Perşembe günü açıklanacak. 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasının erişime açılması ile adaylar sonuçları sorgulayabilecek.

KPSS ÖABT PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. 

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonuçları kullanılacaktır. 

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır. 

Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.

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