2019-KPSS A Grubu ve öğretmenlik oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:
"14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."
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