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30 Ağustos 2019 Cuma 16:29:13 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:30:45

2019 ilk okullar ne zaman açılacak? Okullar hangi gün başlıyor?

Okullar hangi gün başlıyor? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Yaz tatilinin sonuna gelen öğrenciler ve velileri okulun hangi gün açılacağını merak ediyor. 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona ermişti. MEB'in takvimine göre yaz tatili önümüzdeki günlerde sona eriyor. Öğrenciler öğrenim hayatlarına bir üst sınıfta devam edecek. Peki, okullar hangi gün başlıyor? 2019 ilk okullar ne zaman açılacak? işte merak edilen soruların yanıtı ve diğer detaylar..

Okullar hangi gün başlıyor? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Yaz tatilinin sonuna gelen öğrenciler ve velileri okulun hangi gün açılacağını merak ediyor. 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona ermişti. MEB'in takvimine göre yaz tatili önümüzdeki günlerde sona eriyor. Öğrenciler öğrenim hayatlarına bir üst sınıfta devam edecek. Peki, okullar hangi gün başlıyor? 2019 ilk okullar ne zaman açılacak? Merak edilen soruların yanıtı ve diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

OKULLAR HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

MEB takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. 

2019 İLK OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimleri yapılacak.

Yeni uygulama kapsamında dönemler içinde ara tatiller yapılacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019'da yapılacak. İkinci dönem ara tatili ise 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek.

EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ 2019-2020

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında;

a) Birinci dönem, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.
Uyum eğitimi 05-06 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

c) Birinci dönem ara tatili, 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Kasım 2019 Cuma günü sona erecek.

ç) Yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

d) İkinci dönem, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecek.

e) İkinci dönem ara tatili, 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek.
 
F) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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