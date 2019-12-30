  • Bist 100
    114754
  • Dolar
    5,9428
  • Euro
    6,6630
  • Altın
    289,2550
İstanbul
3 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkentte ulaşıma yılbaşı düzenlemesi Başkentte ulaşıma yılbaşı düzenlemesi
Selin, başından vurulmuş olarak ölü bulundu! Selin, başından vurulmuş olarak ölü bulundu!
2019 İcra soruları ve cevapları yayınlandı 2019 İcra soruları ve cevapları yayınlandı
2019 Adalet Bakanlığı sınavları soruları ve cevapları yayınlandı 2019 Adalet Bakanlığı sınavları soruları ve cevapları yayınlandı
Antalya'da kalp hastası evine 50 metre kala öldü Antalya'da kalp hastası evine 50 metre kala öldü
THY tarihi İpek Yolunun başlangıç noktası Xi'an'ı uçuş ağına ekledi THY tarihi İpek Yolunun başlangıç noktası Xi'an'ı uçuş ağına ekledi
'Naim: Cep Herkülü' filmi 2 Ocak'ta Avrupa'da vizyona girecek 'Naim: Cep Herkülü' filmi 2 Ocak'ta Avrupa'da vizyona girecek
Eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, o anları anlattı Eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, o anları anlattı
Filistin Başbakanı: İsrail'in kesinti kararı, bizi yeniden mali krize sokuyor Filistin Başbakanı: İsrail'in kesinti kararı, bizi yeniden mali krize sokuyor
İsrail 50 adet F-35 daha istiyor İsrail 50 adet F-35 daha istiyor
Rusya Libya'da siyasi diyaloğun başlatılmasını istiyor Rusya Libya'da siyasi diyaloğun başlatılmasını istiyor
Hafter safındaki kirli ittifak Hafter safındaki kirli ittifak
Yerli otomobil uluslararası alandaki rakipleriyle karşılaştırıldı Yerli otomobil uluslararası alandaki rakipleriyle karşılaştırıldı
Son bir yılda ABD, Çin ve Almanya, küresel serbest ticarette en çok kazanan ülkeler oldu Son bir yılda ABD, Çin ve Almanya, küresel serbest ticarette en çok kazanan ülkeler oldu
İran, ABD'nin Irak'ı vurmasına tepkili: Binlerce kilometre uzaktan bölgeyi kana buluyor İran, ABD'nin Irak'ı vurmasına tepkili: Binlerce kilometre uzaktan bölgeyi kana buluyor
Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Şişli'de ağaçlar yoldan geçenlerin üzerine devrildi: Canlarını şans eseri kurtardılar Şişli'de ağaçlar yoldan geçenlerin üzerine devrildi: Canlarını şans eseri kurtardılar
Şişli'de ağaçlar yoldan geçenlerin üzerine devrildi: Canlarını şans eseri kurtardılar Şişli'de ağaçlar yoldan geçenlerin üzerine devrildi: Canlarını şans eseri kurtardılar
TOGG Türkiye'ye sordu: Sizin favoriniz hangisi? TOGG Türkiye'ye sordu: Sizin favoriniz hangisi?
Simit Sarayı'ndan ortaklık açıklaması Simit Sarayı'ndan ortaklık açıklaması
Rusya: Basra Körfezi'ndeki gerilimin tırmanması bizi kaygılandırıyor Rusya: Basra Körfezi'ndeki gerilimin tırmanması bizi kaygılandırıyor
31 Aralık vergi daireleri açık mı? 31 Aralık vergi daireleri kaça kadar açık? 31 Aralık vergi daireleri açık mı? 31 Aralık vergi daireleri kaça kadar açık?
Bireysel bankacılık ürün ve hizmet ücretleri internet sitesi açıldı Bireysel bankacılık ürün ve hizmet ücretleri internet sitesi açıldı
Akkuyu NGS'de ikinci ünitenin inşaatına 3 ay içinde başlanması bekleniyor Akkuyu NGS'de ikinci ünitenin inşaatına 3 ay içinde başlanması bekleniyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Aralık 2019 Pazartesi 18:29:00 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 18:31:00

2019 İcra soruları ve cevapları yayınlandı

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamaya göre; 28 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavının (2019-İcra) soruları ve cevapları yayınlandı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ