30 Aralık 2019 Pazartesi 18:29:00 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 18:31:00
2019 İcra soruları ve cevapları yayınlandı
ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamaya göre; 28 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavının (2019-İcra) soruları ve cevapları yayınlandı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- 2019 İcra soruları ve cevapları yayınlandı
- 2019 Adalet Bakanlığı sınavları soruları ve cevapları yayınlandı
- MEB, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin yapılacağı alanları duyurdu
- 'Bütünlemenin kaldırılması' itirazına mahkemeden yürütmenin durdurulması kararı
- 'Eğitimciler için öneriler' Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu