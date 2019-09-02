2019 ek yerleştirme kontenjanları belli oldu mu? Ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, herhangi bir üniversitenin programına yerleştirilemeyen öğrenciler, ek tercih yapmak istiyor.

Üniversite kazanan öğrenciler, kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurdu. Ancak sonuçtan memnun olmayan adaylar kayıtlarını yapmadı. Bu kapsamda boş kalan kontenjanlar için ek tercih süreci başlayacak. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilemeyen öğrenciler, bu kontenjanlar için ek tercih yapabilecek.

2019 EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

2019 ek yerleştirme kontenjanları henüz belli olmadı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar ÖSYM'ye bildirilmeye başlandı. Bildirimlerin sona ermesi halinde ek yerleştirme kılavuzu yayınlanacak ve boş kontenjanlar ilan edilecek. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

EK TERCİH PARASI NE KADAR?

Ek yerleştirme tercihleri için 20 liralık bir ücretin ödenmesi gerekecek. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. Ödemelerin ne zaman yatırılması gerektiği de yine yayınlanacak ek tercih kılavuzunda belli olacak.

HİÇ TERCİH YAPMAYAN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Hiç tercih yapmayan ancak YKS sınavında geçerli bir puan alan adayın ek tercih yapıp yapamayacağı hakkında bilgiye Ek Yerleştirme Kılavuzundan ulaşılabilir. Ek Yerleştirme Kılavuzunun yayınlanmasının ardından sorunun net yanıtı haberimizde yer alacak.