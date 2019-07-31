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31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:44:23 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:46:10

2019 DGS Kılavuzu yayınlandı mı? DGS 2019 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

2019 DGS Kılavuzu yayınlandı mı? DGS 2019 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. 30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen DGS sınavına giriş yapan öğrenciler sınav sonuçlarına 25 Temmuz 2019 tarihinde saat 14.30’dan itibaren öğrendi. Aynı gün cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı. DGS sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih dönemini ve 2019 DGS kılavuzunun açıklanmasını bekliyor. Peki, DGS 2019 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2019 DGS tercihleri nasıl yapılacak? DGS tercihleri ile ilgili detaylar haberimizde.

2019 DGS Kılavuzu yayınlandı mı? DGS 2019 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. 2 yıllık öğrenimini 4'e tamamlamak isteyen öğrenciler 30 Haziran'da girdiği DGS sınavının sonuçlarını 25 Temmuz'da öğrendi. Adaylar aynı gün ÖSYM'nin erişime açtığı soru cevaplar ile cevap anahtarlarını görüntüleyebildi. DGS puanlarını öğrenen öğrenciler ÖSYM tarafından yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzunu merakla bekliyor. Peki, DGS 2019 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

DGS 2019 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

DGS 2019 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS 2019 tercih kılavuzu için herhangi bir tarih açıklanmadı. ÖSYM'nin DGS 2019 tercih kılavuzunu erişime açması halinde tercih kılavuzuna haberimizden ulaşılabilecek.

DGS 2019 TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. 

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. 

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. 

Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. 

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmayacak. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacak.

Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

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