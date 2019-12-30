30 Aralık 2019 Pazartesi 18:27:19 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 18:28:08
2019 Adalet Bakanlığı sınavları soruları ve cevapları yayınlandı
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 29 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019-Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) temel soruları ve cevap anahtarı yayınlandı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.
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