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08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:06:51 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:08:48

2019 1 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS tercihleri nasıl yapılır?

2019 1 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS tercihleri nasıl yapılır? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Memur olmak isteyen milyonlarca gencin gözü kulağı KPSS tercih dönemine çevrildi. KPSS adayları tercih döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. Sınava giren adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM tarafından açıklanan tarihler arasında yapabilecekler. 2019 1 KPSS tercih dönemi ve KPSS tercih kılavuzu hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler..

2019 1 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS tercihleri nasıl yapılır? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Milyonlarca gencin gündeminde olan KPSS tercihleri hakkında internet araştırmaları yoğunlaştı. KPSS adayları tercih döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyorlar.  KPSS'ye giren adaylar tercih işlemlerini ÖSYM tarafından açıklanan tarihler arasında gerçekleştirebilecekler. 2019 1 KPSS tercih kılavuzu ve KPSS tercihleri hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde.. 

2019 1 KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI? 
2019 1 KPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. KPSS tercih kılavuzunun 9 Temmuz’da yayınlanması bekleniyor. 2019 1 KPSS tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS tercih dönemi 2019 1 KPSS tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte başlayacak. KPSS 2019/1 tercihleri 9 Temmuz ve 18 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. 
Adayların, tercihlerini yayınlanacak olan KPSS tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapmaları gerekiyor.

İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.

“ADAY İŞLEMLERİ” alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Sonra hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki kadro ve pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPPS) NEDİR?
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

KPSS A VE KPSS B NEDİR?
– A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

– B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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