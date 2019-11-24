2. ara tatil ne zaman olacak 2019? 2. ara tatil tarihleri haberimizde

2. ara tatil ne zaman olacak 2019? merak ediliyor. 2. ara tatil tarihleri gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ilk ara tatillerinin sonuna geldi. 1 haftalık ara tatillerinin sonuna gelen öğrenciler 2. ara tatil hakkında araştırma yapmaya başladı. Öğrenciler 15 günlük Somestr tatillinden sonra başlayacakları ikinci dönemde de tatil yapacak. 2. ara tatil tarihleri haberimiz içerisinde sıralanıyor.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Okullarda ilk dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Bu tarihler arasında öğrenciler yarı yıl tatilinde olacak.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6 Nisan’da başlayacak ve 10 Nisan’a kadar devam edecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da sona erecek.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ:

Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba günü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe günü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma günü

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı günü

15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba günü

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar günü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe günü



RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün