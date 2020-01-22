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22 Ocak 2020 Çarşamba 14:36:11 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 14:37:10

2. ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman açılacak, ne zaman ara olacak?

2. ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman açılacak, ne zaman ara olacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri geçtiğimiz cuma günü karnelerini alarak 15 tatile çıktılar. MEB tarafından bu sene ilk defa hayata geçirilen uygulamaya göre dönemler içinde ara tatile çıkan öğrenciler ilk ara tatillerine 18-24 Kasım tarihleri arasında çıkmışlardı. Öğrenciler şimdi okullar açıldıktan sonra 2. ara tatillerine ne zaman çıkacaklarını öğrenmek istiyor..

2. ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman açılacak, ne zaman ara olacak? merak ediliyor. 17 Ocak cuma günü karnelerin verilmesi ile 1. dönem sona erdi. MEB tarafından bu sene ilk defa hayata geçirilen uygulamaya göre dönemler içinde ara tatile çıkan öğrenciler ilk ara tatillerine 18-24 Kasım tarihleri arasında çıkmışlardı. Öğrenciler şimdi okullar açıldıktan sonra 2. ara tatillerine ne zaman çıkacaklarını araştırıyor. 


OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Şubat tatili olarak bilinen 15 günlük karne tatili bu sene 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler ilk dönem karnesini 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak. 18-19 Ocak günleri olan hafta sonları da 15 günlük tatillerine dahil olacak. 

15 beş günlük tatil 2 Şubat akşamı bitecek ve öğrenciler 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması 6 – 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

2019 2020 OKUL TATİL TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek. 

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